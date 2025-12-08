Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Европа поможет Украине! Зеленский рассказал о «важных решениях» 1 1010

В мире
Дата публикации: 08.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Европа поможет Украине! Зеленский рассказал о «важных решениях»
ФОТО: Global Look Press

Зеленский: совместно с лидерами стран Запада в Украине будут приняты важные решения.

Совместно с лидерами стран Запада сегодня будут приняты важные решения. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, трансляция доступна на сайте Sky News.

В столице Великобритании украинский лидер проводит переговоры с главами Франции Эммануэлем Макроном, Великобритании Киром Стармером и Германии Фридрихом Мерцем.

Глава ФРГ поставил под сомнение эффективность предложений США. Зеленский ранее отметил, что самым сложным остается вопрос территорий.

Накануне телеканал CNN со ссылкой на украинские официальные лица заявил, что переговоры Киева и Вашингтона во Флориде, прошедшие в субботу, зашли в тупик. Отмечается, что диалог не привел к каким-либо прорывам в урегулировании конфликта. При этом, лидеры Европы готовы помочь Зеленскому.

Читайте нас также:
#США #Франция #Украина #Европа #Зеленский #Великобритания #переговоры #Германия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
7
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • Мп
    Мимо проходил
    8-го декабря

    "Бобие в гостях у барбосов". Продолжение известного мультика. В конце приходит хозяин и разгоняет всю эту кодлу ссаной тряпкой.

    16
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Мексика стала центром российской шпионской деятельности против США
Изображение к статье: Самое жуткое преступление в Литве за последнее время: говорят о возможном «Суде Линча»
Изображение к статье: Европа движется «в опасном направлении» - Трамп
Изображение к статье: На линии обороны остаются лучшие части ВСУ. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Ну чем они были не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: «Хватит!» Каллас пригрозила Китаю
В мире
Изображение к статье: Не стирай это в машинке: 6 неожиданных вещей, которые легко испортить
Люблю!
Изображение к статье: Подушка безопасности: сколько денег нужно иметь на черный день и как их накопить
Люблю!
Изображение к статье: Трамп раскрыл долг Зеленского перед США
В мире
Изображение к статье: Жители ледового континента могут гулять на свежем воздухе без вреда для здоровья. Иконка видео
Техно
1
Изображение к статье: Ну чем они были не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: «Хватит!» Каллас пригрозила Китаю
В мире
Изображение к статье: Не стирай это в машинке: 6 неожиданных вещей, которые легко испортить
Люблю!

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео