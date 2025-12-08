CNMO: Apple снизила цены на iPhone 17 Pro и 17 Pro Max, но только в Китае.

Компания Apple официально снизила цены на все флагманские смартфоны в Китае. На это обратило внимание издание CNMO.

В начале декабря американский IT-гигант объявил о скидах на флагманские смартфоны iPhone 17 Pro и 17 Pro Max. Девайсы подешевели на 300 юаней, или около 3,3 тысячи рублей. Журналисты медиа подчеркнули, что Apple пошла на такой шаг только в Китае. При этом обычно компания удерживает цены на гаджеты на одном уровне на протяжении всего жизненного цикла устройств.

С учетом скидок iPhone 17 Pro стоит на местном рынке 8699 юаней (95 тысяч рублей), iPhone 17 Pro Max — 9699 юаней (105 тысяч рублей). Скидки будут актуальными до 14 декабря. При этом у сторонних китайских ретейлеров цены на смартфоны Apple могут быть ниже официальных — благодаря различным программам субсидирования.

Специалисты CNMO отметили, что новые смартфоны Apple оказались очень популярны в Китае. Они подчеркнули, что если эта тенденция сохранится, то корпорация Тима Кука достигнет рекордных показателей на одном из важнейших для себя рынков.

Ранее аналитики сервиса SellCell заявили, что iPhone Air подешевел больше остальных смартфонов на вторичном рынке. Снижение цены перепродажи связывают со снижением популярности ультратонкого устройства.