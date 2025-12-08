Baltijas balss logotype
Китайский термоядерный реактор сможет «зажечь лампу» в 2030 году 0 202

Техно
Дата публикации: 08.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Экспериментальный реактор - национальная гордость.

Экспериментальный реактор - национальная гордость.

Технология, лежащая в основе проекта, включает магнитное удержание плазмы с применением сверхпроводящих магнитов и специальных топливных сфер.

Согласно информации от CCTV News, в китайском городе Хэфэй термоядерный реактор, который называют «Искусственным Солнцем», завершает завершающий этап своего создания. Уровень локализации оборудования на данном этапе составляет 93,4%.

Важно отметить, что среди компонентов установки более 660 уникальных устройств, не имеющих аналогов в мире. В рамках 15-й пятилетки, которая охватывает период с 2026 по 2030 годы, планируется увеличить долю отечественного производства до 100%. После завершения всех строительных работ установка должна будет продемонстрировать свою способность к долговременной и устойчивой работе в режиме длинного импульса, а затем перейти к процессу генерации энергии с использованием термоядерного синтеза.

По прогнозам разработчиков, уже в 2030 году устройство сможет впервые «зажечь лампу» благодаря энергии управляемого термоядерного синтеза. Технология, лежащая в основе проекта, включает магнитное удержание плазмы с применением сверхпроводящих магнитов и специальных топливных сфер, которые могут выдерживать температуры до 1620 °C.

«Термоядерное устройство должно стабильно работать с высокой эффективностью в течение тысяч секунд, чтобы обеспечить самоподдерживающуюся циркуляцию плазмы, что крайне важно для непрерывного производства энергии на будущих термоядерных установках», — заявил китайским государственным СМИ Сун Юнтао, директор Института физики плазмы, отвечающий за термоядерный проект в Китайской академии наук.

В данном реакторе плазма нагревается и удерживается внутри реакторной камеры в форме пончика — так называемого токамака — с помощью мощных магнитных полей.

#энергия #Китай
