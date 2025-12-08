Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Определен эффективный метод борьбы с анемией 0 330

Lifenews
Дата публикации: 08.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Определен эффективный метод борьбы с анемией
ФОТО: Unsplash

Blood: инъекции железа помогают в борьбе с бактериальными инфекциями.

Внутривенное введение железа — метод, которого долго опасались при лечении пациентов с анемией на фоне бактериальной инфекции, — оказалось не только безопасным, но и эффективным. Такой способ терапии значительно снижает риск смерти. К такому выводу пришли гематологи, проанализировав данные более чем 85 тысяч госпитализированных пациентов. Результаты работы опубликованы в журнале Blood.

Несмотря на давние рекомендации избегать внутривенного железа из-за опасений, что оно может «подпитать» бактерии, исследователи обнаружили противоположный эффект: у пациентов с пневмонией, MRSA, колитом и другими распространенными инфекциями смертность в течение 14 и 90 дней была значительно ниже, если они получали железо. Кроме того, уровень гемоглобина спустя 2–3 месяца у этих пациентов повышался заметнее, чем у тех, кому железо не назначали.

При бактериальном менингите улучшений не было, но и ухудшения состояния тоже не наблюдалось. Авторы подчеркивают, что полученные данные — ретроспективные, и окончательно подтвердить пользу внутривенного железа поможет только рандомизированное исследование. Однако уже сейчас результаты заставляют пересмотреть устоявшиеся представления о лечении анемии у пациентов с острыми инфекциями.

Читайте нас также:
#здравоохранение #медицина #лечение
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Сергей Шнуров стал самым дорогим артистом для корпоративов: гонорар — до 27 млн рублей
Изображение к статье: Западногерманскому певцу понравились гонорары из Москвы. Иконка видео
Изображение к статье: В 81 год мистеру Марклу все тяжелее, а помощи ждать неоткуда. Иконка видео
Изображение к статье: Издание Time назвало артиста 2025 года

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Хватит!» Каллас пригрозила Китаю
В мире
Изображение к статье: Не стирай это в машинке: 6 неожиданных вещей, которые легко испортить
Люблю!
Изображение к статье: Подушка безопасности: сколько денег нужно иметь на черный день и как их накопить
Люблю!
Изображение к статье: Трамп раскрыл долг Зеленского перед США
В мире
Изображение к статье: Жители ледового континента могут гулять на свежем воздухе без вреда для здоровья. Иконка видео
Техно
1
Изображение к статье: Раскрыта жестокая правда о переработке пластика: как на самом деле выглядит этот процесс Иконка видео
Техно
Изображение к статье: «Хватит!» Каллас пригрозила Китаю
В мире
Изображение к статье: Не стирай это в машинке: 6 неожиданных вещей, которые легко испортить
Люблю!
Изображение к статье: Подушка безопасности: сколько денег нужно иметь на черный день и как их накопить
Люблю!

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео