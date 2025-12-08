Baltijas balss logotype
«Мозгов у вас нет!» Доктор Мясников обратился к жителям России

Lifenews
Дата публикации: 08.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Мозгов у вас нет!» Доктор Мясников обратился к жителям России
ФОТО: Global Look Press

Врач Александр Мясников заявил, что люди бездумно следуют рекомендациям о том, сколько воды пить в течение дня.

Живший в США доктор Мясников рассказал, что многие известные люди советуют пить воду в большом количестве, хотя этой рекомендации не всегда нужно следовать. «Мозгов-то у вас тоже нет. Я имею в виду, в каком плане: вам говорят пить воду, вы пьете. Да вы еще пьете не два литра, а с запасом. А ведь вы еще едите, вы с пищей получаете еще где-то почти литр жидкости», — объяснил доктор.

Врач добавил, что если человек употребит три литра воды, то концентрация соли в его организме существенно снизится. Из-за этого могут появиться неприятные симптомы, например судороги, головная боль или усталость. По словам специалиста, дефицит натрия в организме в некоторых случаях даже может приводить к летальному исходу.

Ранее Мясников назвал недостаток российской медицины. Он заявил, что врачи не проверяют пожилых людей на остеопороз.


#медицина #питание #симптомы #вода #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

