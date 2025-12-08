Из официальных источников идут рапорты о том, что все в порядке. Пресс-служба Росгвардии сообщила, что артист займется обеспечением безопасности россиян и охраной общественного порядка в Московском регионе, проходя срочную службу в дивизии имени Феликса Дзержинского. В ближайшее время Косолапову предстоит пройти курс молодого бойца. Обучение включает интенсивную физическую, огневую и специальную подготовку. Такой же путь в свое время в войсках правопорядка прошли Герман Греф и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Это интересно: войска, в которые Macan попал, непростые. Отдельная дивизия оперативного назначения имени Дзержинского — это тактическое соединение Войск национальной гвардии России. Также ходили слухи о его отправке в "Витязь" - спецназ Росгвардии, что реагирует на особо опасные ситуации, включая терроризм и захват заложников.

Андрей подметает плац вместе с остальными новобранцами и не уклоняется от обязанностей, пишет ТГ-канал "112". В сообщении подчеркивается, что Macan не получает звездных поблажек: элитные войска подразумевают суровую дисциплину, а не роскошь и комфорт. Сослуживцы, привыкшие к равенству, подтрунивают над брутальным рэпером: уже слили кадры, где он в столовой грустно жует в одиночестве. Налысо артиста брить не стали, но у него и "на гражданке" была короткая стрижка.

Как Макана от дедовщины спасают

Самое интересное прозвучало из неофициальных источников. В ТГ-канале "Двач" появились голосовые записи якобы от одного из сослуживцев Макана. Боец делится инструкциями о том, как "звездного духа" ограждают от дедовщины: "Не смотрите на Макана, он этого не любит. Глаза опускайте вниз, в сторону отводите". Задавать любые вопросы рэперу запрещено, а просить деньги - тем более.

Боец назвал "клоунадой" сведения, полученные в ходе неофициального инструктажа и признался, что покровители буквально трясутся за Макана. Например, в увольнениях его для защиты должен сопровождать "дед", за артистом даже закрепили конкретного старослужащего.

Эти распоряжения поступили вскоре после того, как в Сеть утекли интересные кадры, размещенные в том же ТГ-канале. Сержант записал на видео, как ночью заставляет всю роту скандировать: "Макан - х****.

Это интересно: тряска за Макана вполне обоснована - артист приносил лейблу солидные деньги. В 2022–2025 годах он четыре раза подряд стал "Артистом года" по версии VK Музыки, набрав свыше 800 миллионов стримов в 2025-м. Гонорар за 25-минутный корпоратив недавно вырос до 15 миллионов рублей. Лейбл потеряет полмиллиарда рублей из-за паузы в турах, пока Макан служит.

Скандальный призыв Макана

Призыв артиста в армию произошел 28 ноября 2025 года после шести игнорированных повесток, что чуть не привело к уголовному делу. Шум вокруг повесток поднялся пока артист был на гастролях. В итоге он сам явился в военкомат и на медкомиссии получил категорию годности "А".

Перед призывом Macan попытался выгодно продать свою любимую машину BMW M5 Competition за 10,5 миллионов рублей. Весьма высокая цена обосновывалась бонусом в виде личной встречи и общего фото рэпера с покупателем, но машина до сих пор стоит в шоу-руме.