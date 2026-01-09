Baltijas balss logotype
Друг Путина Никита Михалков взял бывшего арестанта Михаила Ефремова в сенсационный спектакль

Lifenews
Дата публикации: 09.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Знаменитый режиссер поможет экс-каторжанину вернуться в профессию,

Знаменитый режиссер поможет экс-каторжанину вернуться в профессию,

В 62 года Михаил Олегович еще способен горы свернуть.

Похоже, артист театра и кино Михаил Ефремов решил кардинально изменить свою жизнь. О том, что сейчас происходит с бывшим заключенным, рассказал его друг и коллега Иван Охлобыстин.

Как оказалось, после освобождения Михаил Олегович не общается со звездой «Интернов». Об этом рассказал сам Иван Охлобыстин во время недавнего выхода в свет по случаю премьеры фильма «Простоквашино». Охлобыстин признался, что сам не хочет дергать Ефремова, позволяя тому заниматься собственными делами.

«Да, он полон энергии, он должен делать спектакль. Это то, что я знаю. Но он очень дистанцировался, по известным нам причинам, а я не нахожу в себе дерзости его отвлекать, как все остальные. Он дистанцировался, можно понять его, тяжело все это», — рассказал Охлобыстин.

Пока актер находился под следствием и отбывал наказание в колонии, приятель не прекращал поддерживать его в публичном поле. Охлобыстин настаивал на своей любви к другу даже тогда, когда вся страна хулила Ефремова за безобразное поведение, приведшее в итоге к трагедии. Впрочем, стоит заметить, что Михаил Ефремов - крестный отец дочери звезды «Интернов».

«Даже если бы он был людоед, все равно остался бы моим кумом и другом. Это часть нашего естественного восприятия. Как я могу встать, как европеец, и сказать: «Ах ты, какой негражданский негражданин! По Уголовному кодексу тебя в тюрьму посадят, а я тебя не люблю». Чушь ведь», — рассуждал артист.

Сейчас Ефремов пытается вернуться в профессию. Уже известно, что Михаил Олегович в 2026 году появится в новом спектакле Никиты Михалкова «Без свидетелей».

Это произведение уже давно знакомо зрителям благодаря одноименному фильму, выпущенному в 1983 году. В главных ролях кинокартины выступили Ирина Купченко и Михаил Ульянов, а сам фильм произвел сильное впечатление на зрителей и получил высокие оценки критиков.

Картина была отмечена престижными наградами на Международном кинофестивале в Москве в 1983 году, а также в испанском Вальядолиде в 1984 году. Кроме того, фильм был премирован на XVII Всесоюзном кинофестивале в Киеве. Это подтверждает его значимость и актуальность даже спустя десятилетия.

Также артист может сняться в антиутопии режиссера «Фишера» Сергея Кальварского.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео