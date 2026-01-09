20-летний певец Ваня Дмитриенко стал самым дорогим артистом в России, заработав 924 млн рублей - около 10 миллионов евро - всего на 33 концертах.

В самом деле, Григорию Лепсу, заработавшему 908 млн рублей за 79 выходов на сцену, уже 63 года и он все еще поет про рюмку водки, налитую 30 лет назад.

Надежде Кадышевой — 66 лет, а ее суперхит «Широка река» исполняется с 2003 года. Пронзительные строчки «Коротаем мы ночи длинные нелюбимые с нелюбимыми» задели поколение зумеров, заплативших 900 миллионов рублей на 36 концертах.

Тане Булановой 56 лет, и она с конца 80-х годов прошлого века все еще в образе плачущей девочки-подростка, которую старшая сестра обошла в замужестве за любимым парнем. Но результат впечатляет: 745 млн рублей за 149 концертов.

74-летний атаман и моряк Олег Газманов дал за год всего 12 концертов, заработав по пять млн рублей на каждом. Но общий итог более чем в 15 раз (!) уступает 20-летнему Ване Дмитриенко: 924 млн рублей за 33 концерта!

Может быть, врет статистика? Неужели хрупкий мальчик с музыкантами-одногодками столь популярен?

Открываем персональный сайт Вани. Оказалось, его гастроли расписаны на полгода вперед. Ближайший концерт в Петербурге. Цена билетов — от 8 549 до 75049 рублей. Однако и по этим ценам все билеты проданы.

Тысячу долларов за концерт Вани? Это не предел. 23 января Дмитриенко дает шоу в таиландском Пхукете. И если на танцполе можно постоять за 4700 рублей, то самая дорогая ВИП-ложа обойдется… в 630 тысяч (около 7000 евро). При таких ценах заработан миллиард за год — вполне реальная планка.

Но как парень из Красноярска покорил музыкальный Олимп России? Известный поэт-песенник, автор хитов, которые исполняет Юрий Антонов, Дима Билан, Марыля Родович и другие звезды поп-музыки, Сергей Алиханов считает, что ничего необычного во взлете молодого артиста нет.

-Отец — скромный красноярский музыкант, мама — врач. Но родители, похоже, с раннего детства готовили сына к карьере артиста. К 12 годам его заметил на детском фестивале и оценил продюсер Евгений Орлов, он посоветовал везти ребенка в Москву. Через год Ваня записал в интернете свой первый трек, одновременно исполняя каверы. В 15 лет вышел его первый хит «Венера-Юпитер», за который в 2021 году музыкант получил премию «Золотой граммофон», став самым молодым ее обладателем за всю историю. Потом были совместные проекты с Григорием Лепсом…

Вначале ты рядом с «большими», а потом и выше них. Ну и конечно налицо умелое использование в раскрутке всех возможных форм для артиста. Это в первую очередь соцсети, потом телевидение. В 2022 году Ваня Дмитриенко стал самым молодым участником «Танцев со звездами», выступал в шоу «Маска», снимался В 2023 году во втором сезоне программы «Вызов» и дебютировал в качестве судьи в шоу «Конфетка». В том же году он принял участие в трибьют-проекте t.A.T.u. и выпустил свой первый студийный альбом «Параноик». Кроме того, он еще и снялся в нескольких популярных сериалах. Тот есть показал себя весьма разносторонним артистом.

— Этого достаточно, чтобы собирать многотысячные залы и продавать билеты по цене новых айфонов?

— Если люди готовы идти на концерты и платить, то да. Наша публика истосковалась по новым именам и лицам. Поющие ртом герои «Дома-2» и прочие выскочки, никогда не учившиеся пению, не могли удовлетворить спрос на молодых профессионалов. Поэтому Ваня и попал в точку массового спроса.

— Ничего, что его альбом называется «Параноик»?

— Думаю, что психиатрический диагноз там только в названии. Дмитриенко работает в жанре мелодичного поп‑рока с модными элементами рэпа. Это точно не бездна отчаяния от «Нирваны» и не инфернальные фантазии великого параноида Оззи Осборна. Хиты Земфиры куда как более трагичны, нежели юношеские переживания Вани Дмитриенко.

«Я собрал „Параноика“ из песен, которые были написаны за последние 3-4 года в разные моменты моей жизни. В нем я хотел показать этапы своего взросления и то, как за эти годы менялись мои мысли. Такое название я выбрал потому, что отчасти могу назвать себя параноиком. Мы часто делаем из мухи слона, но если постараться трезво оценить ту или иную проблему, то выяснится, что не все потеряно», — говорил о концепции альбома Ваня Дмитриенко.

Проще говоря, тревожность имеет место быть, но и надежда на лучшее не умерла. Социологи в 2025 году определили, что это состояние охватило большинство россиян. Возможно, поэтому песни и сам образ Вани Дмитриенко понятны массовой аудитории.