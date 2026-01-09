Биография Николая Цискаридзе достойна экранизации. И далеко не все истории из жизни танцовщика счастливые.

В своих мемуарах бывший танцор Большого театра вспоминал немало жутких инцидентов, которые могли закончиться очень и очень плохо. Однажды Цискаридзе серьезно поранился прямо во время выступления, при этом окружающие не сразу поняли, что из звезды балеты хлещет кровь. В другой раз Николаю не повезло перед репетицией в Большом. Артист споткнулся и упал лицом вниз на огромную металлическую конструкцию для перемещений декораций, которая была «унизана острыми штырями». Цискаридзе чудом остался жив, хотя в итоге и оказался «весь в кровавых поперечных полосах» — такой силы был удар.

Что касается чудес, то их в жизни Николая было на самом деле немало. Однажды в Грузии, танцуя в балете «Сильфида», звезде Большого театра стало плохо. По ощущениям Цискаридзе вовсе умирал. Дальше события развивались непредсказуемо.

«Привезли меня, полуживого, домой, в нашу с мамой тбилисскую квартиру. Соседи тут же вызвали доктора. Оказалось, у меня желтуха! Но это же Грузия, кто-то тут же сказал: «Надо срочно звонить экстрасенсу!» Без совета экстрасенса в Грузии не принимается ни одного серьезного решения. Позвонили ка-кой-то известной женщине, а она: «Ой, а он, что, уже умер?» - «В смысле?» - «Я была, - говорит она, - на спектакле, я его видела, на него сделан заговор «на смерть». Не думала, что так быстро подействует, хотела к нему подойти после спектакля, но подумала, что парень молодой, может мне не поверить...» - «Живой ОН!» - «Живой?! Дайте ему трубку!» — писал Цискаридзе в своих мемуарах «Мой театр. Книга первая».

Дама сказала Николаю, что ему надо улетать в Москву, где его положат в больницу. Также она приказала танцору осушить две трехлитровые банки отвара. «Вам надо его пить три раза в день перед едой маленькими чашечками. Самое главное - никому не верьте! Вам будут говорить, что вы никогда не встанете, что вы никогда не вернетесь, и так далее. Не слушайте никого, пейте то, что я вам сказала. Вам надо ЭТО вывести из организма...» — внушала ведунья Цискаридзе.