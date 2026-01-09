Baltijas balss logotype
Кристен Стюарт может снять ремейк «Сумерек» и вернуться к культовой истории 0 58

Lifenews
Дата публикации: 09.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кристен Стюарт может снять ремейк «Сумерек» и вернуться к культовой истории

Кристен Стюарт всерьёз задумывается о том, чтобы вернуться к франшизе «Сумерки», но уже в новой роли. Актриса не исключает, что может выступить режиссёром ремейка истории, которая когда-то сделала её мировой звездой.

Новый поворот в карьере актрисы

Стюарт напомнила, что в этом году выходит её режиссёрский дебют. По словам актрисы, работа за камерой стала для неё важным этапом профессионального роста и подтолкнула к более смелым творческим идеям.

Почему именно «Сумерки»

В одном из интервью Кристен призналась, что с уважением относится ко всем режиссёрам оригинальной саги и их вкладу в создание фильмов. Она подчеркнула, что каждый из них по-своему повлиял на общее восприятие истории.

«Мне нравится то, что сделала Кэтрин Хардвик. Мне нравится то, что сделал Крис Вайц. Мне нравится вклад каждого режиссёра. Я бы с удовольствием заново адаптировала „Сумерки“. Я полностью в деле», — заявила актриса.

Какой может быть новая версия

По словам Стюарт, возможный ремейк был бы снят с большим бюджетом и с максимальной любовью к оригинальному материалу. При этом конкретные детали проекта, сроки и актёрский состав пока не обсуждаются.

Франшиза «Сумерки», выходившая с 2008 по 2012 год, стала одной из самых коммерчески успешных киносаг своего времени и до сих пор сохраняет культовый статус.

источник

Читайте нас также:
#режиссер #сумерки
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

