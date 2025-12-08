В конце года поклонники певицы Саманты Тины начали выражать обеспокоенность тем, что уже долгое время ничего не слышно о её муже — пара больше не появляется вместе ни на мероприятиях, ни в социальных сетях, говорится в материале Лаумы Лапсы "Куда пропал муж певицы?" в издании "Privātā Dzīve".

В конце декабря Саманта Тина и её муж Артур отметят вторую годовщину свадьбы.

Поклонники Саманты пытаются понять, что происходит в её личной жизни. Если раньше артистка время от времени делилась фотографиями с мужем, то теперь от Артура — ни следа.

"О, Боже мой! Мой муж не социальный человек и никогда не стремился им быть. Да и я особо его не показывала. Мой муж очень занят. Но, видимо, у некоторых людей слишком много свободного времени. Я бы посоветовала им больше следить за своей жизнью", — сказала Саманта, добавив, что её муж занят работой и находится в командировках.

nra.lv