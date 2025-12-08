Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В 67 лет князь Монако Альбер II живет в семейной гармонии 0 281

Lifenews
Дата публикации: 08.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Высшие лица княжества.

Высшие лица княжества.

Аристократ предпочитает не вспоминать дружбу с Путиным.

Князь Монако Альбер II и княгиня Шарлен с детьми открыли рождественскую деревню в столице княжества.

Семья появилась на набережной Альбера I, названной в честь предшественника нынешнего правителя этого карликового государства. 47-летняя Шарлен была в длинном пальто, отороченном мехом, 10-летняя принцесса Габриэлла позировала в плюшевой шубке, а её брат-близнец, наследный принц Жак, был в куртке классического кроя.

Ранее княжеская семья зажгла рождественскую ёлку в Монако, а до этого вышла в свет с другими представителями монархии.

67-летний Альбер II (полное имя — Альбер Александр Луи Пьер Гримальди) — сын князя Ренье III и его жены, голливудской актрисы Грейс Келли, которая погибла в автокатастрофе, когда Альберу было 24 года. С 2011 года женат на участнице Олимпийских игр Шарлен Уиттсток. Кроме детей от Шарлен у Альбера II есть ещё двое официально признанных внебрачных старших детей от разных матерей, которые не имеют прав на престол.

Ранее бывший советник князя Монако Роберт Эринджер рассказал о дружбе Альбера II, члена МОК, с Владимиром Путиным. Как рассказал Роберт Эринджер, присутствие "русской мафии" в Монако в 2000-х стало настолько очевидным, что Альбер II опасался начала громких конфликтов и перестрелок. Всего в Монако проживали более 60 россиян, и одной из задач Эринджера стало проведение расследования в отношении тех из них, "чьи руки были в крови и кто занимался отмыванием денег".

"Путин использует Альбера. Хотя вначале было наоборот. В 2006 году Альбер планировал экспедицию на Северный полюс, и ему нужна была база, с которой он мог бы стартовать. Россияне согласились помочь, а дальше сопровождали князя на Северный полюс. Конечно, это требовало большой подготовки. Тогда же Путин решил пригласить Альбера на государственный обед в Кремле. Во время этого приема Путин сказал Альберу, что хотел бы преподнести ему подарок. Этот была дача, которую Путин поручил построить в Монако там, где Альбер пожелает. И Альбер согласился принять такой подарок. Альбер привык, что ему делают подарки. Я думаю, он хочет быть вежливым и поэтому принимает подарки от всех. Но Альбер пренебрег тем фактом, что, будучи членом МОК, в этом случае принимает дар от руководства страны, которая претендует на проведение Олимпийских игр. Это противоречит кодексу этики МОК. Возможно, впрочем, он и не читал этот кодекс. Я не думаю, что эта дача очень ему нужна, я вообще никогда не замечал за ним корыстолюбия. Но, как бы то ни было, он принял подарок.

И, несколько месяцев спустя, русские рабочие построили дачу в местечке Рок Ажель. Это французская территория, но там находятся семейные княжеские угодья. И, конечно, Альбер голосовал за Сочи и вообще был одним из главных лоббистов российской кандидатуры".

Читайте нас также:
#знаменитости #МОК
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Сергей Шнуров стал самым дорогим артистом для корпоративов: гонорар — до 27 млн рублей
Изображение к статье: Западногерманскому певцу понравились гонорары из Москвы. Иконка видео
Изображение к статье: В 81 год мистеру Марклу все тяжелее, а помощи ждать неоткуда. Иконка видео
Изображение к статье: Издание Time назвало артиста 2025 года

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Хватит!» Каллас пригрозила Китаю
В мире
Изображение к статье: Не стирай это в машинке: 6 неожиданных вещей, которые легко испортить
Люблю!
Изображение к статье: Подушка безопасности: сколько денег нужно иметь на черный день и как их накопить
Люблю!
Изображение к статье: Трамп раскрыл долг Зеленского перед США
В мире
Изображение к статье: Жители ледового континента могут гулять на свежем воздухе без вреда для здоровья. Иконка видео
Техно
1
Изображение к статье: Раскрыта жестокая правда о переработке пластика: как на самом деле выглядит этот процесс Иконка видео
Техно
Изображение к статье: «Хватит!» Каллас пригрозила Китаю
В мире
Изображение к статье: Не стирай это в машинке: 6 неожиданных вещей, которые легко испортить
Люблю!
Изображение к статье: Подушка безопасности: сколько денег нужно иметь на черный день и как их накопить
Люблю!

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео