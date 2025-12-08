Князь Монако Альбер II и княгиня Шарлен с детьми открыли рождественскую деревню в столице княжества.

Семья появилась на набережной Альбера I, названной в честь предшественника нынешнего правителя этого карликового государства. 47-летняя Шарлен была в длинном пальто, отороченном мехом, 10-летняя принцесса Габриэлла позировала в плюшевой шубке, а её брат-близнец, наследный принц Жак, был в куртке классического кроя.

Ранее княжеская семья зажгла рождественскую ёлку в Монако, а до этого вышла в свет с другими представителями монархии.

67-летний Альбер II (полное имя — Альбер Александр Луи Пьер Гримальди) — сын князя Ренье III и его жены, голливудской актрисы Грейс Келли, которая погибла в автокатастрофе, когда Альберу было 24 года. С 2011 года женат на участнице Олимпийских игр Шарлен Уиттсток. Кроме детей от Шарлен у Альбера II есть ещё двое официально признанных внебрачных старших детей от разных матерей, которые не имеют прав на престол.

Ранее бывший советник князя Монако Роберт Эринджер рассказал о дружбе Альбера II, члена МОК, с Владимиром Путиным. Как рассказал Роберт Эринджер, присутствие "русской мафии" в Монако в 2000-х стало настолько очевидным, что Альбер II опасался начала громких конфликтов и перестрелок. Всего в Монако проживали более 60 россиян, и одной из задач Эринджера стало проведение расследования в отношении тех из них, "чьи руки были в крови и кто занимался отмыванием денег".

"Путин использует Альбера. Хотя вначале было наоборот. В 2006 году Альбер планировал экспедицию на Северный полюс, и ему нужна была база, с которой он мог бы стартовать. Россияне согласились помочь, а дальше сопровождали князя на Северный полюс. Конечно, это требовало большой подготовки. Тогда же Путин решил пригласить Альбера на государственный обед в Кремле. Во время этого приема Путин сказал Альберу, что хотел бы преподнести ему подарок. Этот была дача, которую Путин поручил построить в Монако там, где Альбер пожелает. И Альбер согласился принять такой подарок. Альбер привык, что ему делают подарки. Я думаю, он хочет быть вежливым и поэтому принимает подарки от всех. Но Альбер пренебрег тем фактом, что, будучи членом МОК, в этом случае принимает дар от руководства страны, которая претендует на проведение Олимпийских игр. Это противоречит кодексу этики МОК. Возможно, впрочем, он и не читал этот кодекс. Я не думаю, что эта дача очень ему нужна, я вообще никогда не замечал за ним корыстолюбия. Но, как бы то ни было, он принял подарок.

И, несколько месяцев спустя, русские рабочие построили дачу в местечке Рок Ажель. Это французская территория, но там находятся семейные княжеские угодья. И, конечно, Альбер голосовал за Сочи и вообще был одним из главных лоббистов российской кандидатуры".