Минобороны купит землю на улице Эзермалас и займет бывшее здание БЗС 0 5300

Политика
Дата публикации: 08.12.2025
LETA
Изображение к статье: Минобороны купит землю на улице Эзермалас и займет бывшее здание БЗС
ФОТО: LETA

Министерство обороны купит землю в Риге на улице Эзермалас за 347 000 евро, а также займет бывшее здание Бюро по защите Сатверсме (БЗС) на улице Миера, говорится в рассекреченных документах, представленных правительству.

По данным Министерства обороны, на участке площадью 1,26 гектара в комплексе административных зданий на улице Эзермалас уже располагаются несколько учреждений министерств обороны и внутренних дел - Латвийская национальная академия обороны, Военная полиция, Школа связи Национальных вооруженных сил, Центр медицинского обеспечения и Колледж государственной полиции.

Кабинет министров также принял решение передать Министерству обороны административное и хозяйственное здание на улице Миера, 85, где в течение многих лет размещалась БЗС, которая в прошлом году переехала в реконструированные помещения бывшего военного госпиталя рядом с бывшей тюрьмой Браса.

В министерстве не стали комментировать ЛЕТА точное назначение здания, но подтвердили, что недвижимость будет использоваться для нужд оборонного сектора.

#недвижимость #министерство обороны #Латвия #реконструкция #политика
Оставить комментарий

