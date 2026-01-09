Baltijas balss logotype
Миграция, интимные фото и налог на всемирные интернет-платформы. Что депутаты обсудят на первых заседаниях нового года?

Политика
Дата публикации: 09.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Миграция, интимные фото и налог на всемирные интернет-платформы. Что депутаты обсудят на первых заседаниях нового года?

Парламентарии вышли из длительного рождественско-новогоднего отпуска.

Формально уже сегодня слуги народа приступили к работе. Однако де факто деятельность комиссий начнется только на следующей неделе. Так парламентарии, работающие в подкомиссии по уголовному праву и политике наказаний, обсудят во втором чтении поправки депутатов "Нового Единства", которые предусматривают уголовную ответственность за публичное распространение материалов интимного характера (фото, видео) без согласия тех, кто на этом видео-фото материалах изображен.

В свою очередь, депутаты комиссии Сейма по обороне и внутренним делам обсудят ситуацию в сфере миграции, а именно - возможность усовершенствования правового регулирования въезда в страну граждан третьих стран.

Депутаты из подкомиссии по теневой экономике обсудят ответ Службы госдоходов на письмо по поводу возможности обложить НДС в Латвии международные платформы Booking, Facebook, Airbnb и др.

А в комиссии по публичным расходам и ревизии обсудят неиспользованные возможности в утеплении домов. Приглашены представители самоуправлений Риги, Лиепаи, Валмиеры, эксперты министерств и Госконтроля.

#налоги #Сейм #Латвия #миграция #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Оставить комментарий

(2)
  • Мп
    Мимо проходил
    9-го января

    Депутаты не хотят рассылать интимные фото. Странно - им же не надо тратиться на марки и конверты, всё за счет налогоплательщиков...

    8
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    9-го января

    интимные фото -- Это наверное те, которые привезли с Рождественских каникул, где "баловали" себя на деньги полученные в виде "премий" за то, что грызлись и собачились из - за каких то там конвенций?

    16
    2

Видео