Формально уже сегодня слуги народа приступили к работе. Однако де факто деятельность комиссий начнется только на следующей неделе. Так парламентарии, работающие в подкомиссии по уголовному праву и политике наказаний, обсудят во втором чтении поправки депутатов "Нового Единства", которые предусматривают уголовную ответственность за публичное распространение материалов интимного характера (фото, видео) без согласия тех, кто на этом видео-фото материалах изображен.

В свою очередь, депутаты комиссии Сейма по обороне и внутренним делам обсудят ситуацию в сфере миграции, а именно - возможность усовершенствования правового регулирования въезда в страну граждан третьих стран.

Депутаты из подкомиссии по теневой экономике обсудят ответ Службы госдоходов на письмо по поводу возможности обложить НДС в Латвии международные платформы Booking, Facebook, Airbnb и др.

А в комиссии по публичным расходам и ревизии обсудят неиспользованные возможности в утеплении домов. Приглашены представители самоуправлений Риги, Лиепаи, Валмиеры, эксперты министерств и Госконтроля.