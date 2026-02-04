3 февраля правительство поддержало инициативу Министерства культуры (МК) о заключении двустороннего соглашения о совместном производстве фильмов с Францией с целью содействия сотрудничеству и международной конкурентоспособности между креативными индустриями двух стран.

В настоящее время у Латвии нет двустороннего соглашения с Францией в этой области, что ограничивает сотрудничество, в отличие от Литвы и Эстонии, где такие соглашения уже заключены, говорится в заявлении Министерства иностранных дел.

Цель соглашения — содействие более активному сотрудничеству между латвийскими и французскими кинематографистами путем установления общих принципов и условий инвестирования для совместных проектов. В нем оговаривается, что инвестиции каждой стороны могут составлять от 20% до 80% от общего бюджета совместного производства, но в исключительных случаях киноцентры смогут допустить снижение инвестиций до 10%.

Подписание соглашения запланировано на этот месяц в Париже во время Дней балтийского кино, мероприятия, на котором французской публике будут представлены новейшие и наиболее успешные фильмы из стран Балтии.

Национальный киноцентр будет отвечать за координацию выполнения контракта в Латвии. Контракт заключен на неопределенный срок, и его выполнение будет соответствовать положению о поддержке коммерческой деятельности.