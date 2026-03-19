Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

У Плявиняс сохраняется ледовый затор, ситуация на Даугаве спокойная

Дата публикации: 19.03.2026
BB.LV
ФОТО: LETA

В Даугаве у Плявиняс сохраняется ледовый затор, уровень воды снизился, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ), пишет ЛЕТА.

Лед утратил прочность, его размывает течение, и с верховьев реки больше не поступают крупные льдины, поэтому риск наводнения в Плявиняс минимален.

В других местах Даугавы ситуация также спокойная, уровень воды ниже прогнозировавшегося. За последние сутки уровень воды в Даугаве на территории Латвии немного снизился или остался без изменений.

Чтобы достичь уровня желтого предупреждения и началось подтопление низин на берегах Даугавы, уровень воды у Екабпилса и Даугавпилса должен был бы подняться примерно на два метра, однако этой весной это не прогнозируется.

В большинстве рек Латвии продолжается снижение уровня воды, в некоторых реках оно еще не началось — в том числе в Айвиексте и Мисе.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео