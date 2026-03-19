В Даугаве у Плявиняс сохраняется ледовый затор, уровень воды снизился, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ), пишет ЛЕТА.

Лед утратил прочность, его размывает течение, и с верховьев реки больше не поступают крупные льдины, поэтому риск наводнения в Плявиняс минимален.

В других местах Даугавы ситуация также спокойная, уровень воды ниже прогнозировавшегося. За последние сутки уровень воды в Даугаве на территории Латвии немного снизился или остался без изменений.

Чтобы достичь уровня желтого предупреждения и началось подтопление низин на берегах Даугавы, уровень воды у Екабпилса и Даугавпилса должен был бы подняться примерно на два метра, однако этой весной это не прогнозируется.

В большинстве рек Латвии продолжается снижение уровня воды, в некоторых реках оно еще не началось — в том числе в Айвиексте и Мисе.