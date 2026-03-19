Влияние антициклона ослабевает, с северо-запада приближается атмосферный фронт 0 7522

Наша Латвия
Дата публикации: 19.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Влияние антициклона ослабевает, с северо-запада приближается атмосферный фронт
ФОТО: LETA

Во второй половине дня в четверг Латвию с севера начнут пересекать осадки, к вечеру уже во многих местах страны пойдет дождь, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.

Местами также ожидается мокрый снег и туман. Самая солнечная погода в течение дня сохранится в юго-восточной части страны.

При слабом до умеренного юго-западном ветре максимальная температура воздуха составит от +3..+7 градусов в Курземе и на северо-западе Видземе до +8..+12 градусов в остальной части Латвии.

В Риге во второй половине дня небо затянется облаками, а к вечеру начнется дождь. Будет дуть слабый южный, юго-западный ветер, температура воздуха повысится до +9 градусов.

Влияние антициклона ослабевает, с северо-запада приближается атмосферный фронт. Атмосферное давление понизилось до 1024–1028 гектопаскалей на уровне моря.

#погода #ветер #прогноз #дождь #температура
