Во второй половине дня в четверг Латвию с севера начнут пересекать осадки, к вечеру уже во многих местах страны пойдет дождь, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.

Местами также ожидается мокрый снег и туман. Самая солнечная погода в течение дня сохранится в юго-восточной части страны.

При слабом до умеренного юго-западном ветре максимальная температура воздуха составит от +3..+7 градусов в Курземе и на северо-западе Видземе до +8..+12 градусов в остальной части Латвии.

В Риге во второй половине дня небо затянется облаками, а к вечеру начнется дождь. Будет дуть слабый южный, юго-западный ветер, температура воздуха повысится до +9 градусов.

Влияние антициклона ослабевает, с северо-запада приближается атмосферный фронт. Атмосферное давление понизилось до 1024–1028 гектопаскалей на уровне моря.