На пленарном заседании парламента опять обсудят… возможную отставку министра. Будет предпринята уже вторая по счету попытка сместить с должности министра сообщений Атиса Швинку («Прогрессивные»).

Причины все те же - «замечательное» управление проектом Rail Baltica и плачевная финансовая ситуация в национальной авиакомпании airBaltic. Да и с организацией регулярных пассажирских перевозок в регионах у министра сообщений большие проблемы…

Расчет оппозиции, которая вышла с данной инициативой отставки, на «дружескую» атмосферу внутри правящей коалиции. А именно: «зеленые крестьяне» давно хотят «свести счеты» с «прогрессивными», которые изо всех сил стараются политически «закопать» главу минземледелия и одного из лидеров Союза зеленых и крестьян Арманда Краузе — напомним, что «прогрессивные» подали заявление в прокуратуру по поводу оказанной в свое время деревообрабатывающим компаниям помощи в виде снижения закупочных цен на древесину.

Впрочем, надеждам оппозиции в этот четверг не суждено будет сбыться - «зеленые крестьяне» пока (или уже) не готовы разваливать правительство Силини. Так или иначе, но горячие дебаты по ситуации в сфере сообщений гарантированы, а что еще надо за 7 месяцев до выборов!

Также в повестке дня и аж две инициативы оппозиции… о «раздаче» накоплений во втором пенсионном уровне. Напомним, что неделю назад первый пробный шар запустила оппозиционная фракция, которая предложила предоставить жителям право выбора — или изъять все свои накопления на втором пенсионном уровне, или изъять только часть накоплений, или вообще не трогать эти накопления до выхода на пенсию. Однако сеймовское большинство отказалось даже передавать эту инициативу в комиссию, то есть отказалось даже начать парламентские дискуссии.

И вот сейчас та же фракция предприняла вторую попытку — только на сей раз предлагается разрешить выбрать накопления на втором пенсионном уровне на определенные цели: на лечение (операцию, другие медицинские манипуляции, лекарства), а также на погашение долгов и на приобретение единственного жилья.

Если эта инициатива будет отвергнута, что наверняка, то вскоре эта же фракция предложит третий, а затем четвертый и пятый варианты поправок, которые все будут сводиться к тому же самому — к праву жителей самим решать судьбу своих накоплений.

Авторами второго законопроекта на ту же тему стали депутаты оппозиционного Национального объединения. Они, правда, считают возможным «отдать» накопления на втором пенсионном уровне лишь в том случае, если эти деньги необходимы на лечение (операцию) самого обладателя этих накоплений или его ближайших родственников.

Рискнем предположить, что оба этих проекта, если их поддержат «зеленые крестьяне» (а это вполне вероятно), все-таки поступят в комиссию Сейма и значит нас ждет широкая дискуссию по данной теме.

Еще одна инициатива оппозиции — поручить правительству подготовить конкретные решения по уменьшению ставки акцизного налога и НДС на топливо, дабы снизить или хотя бы стабилизировать цены на горючее. Впрочем, правительство и без этих «рекомендаций» оппозиции вынуждено пойти на снижение ставок акциза и НДС на горючее.