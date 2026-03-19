Трамп угрожает «взорвать» крупнейшее в мире газовое месторождение 6 4124

В мире
Дата публикации: 19.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Трамп угрожает «взорвать» крупнейшее в мире газовое месторождение
ФОТО: пресс-фото

Президент США Дональд Трамп в среду пригрозил «полностью взорвать» крупнейшее в мире газовое месторождение South Pars, если Иран вновь атакует катарскую отрасль сжиженного природного газа, пишет LETA со ссылкой на DPA.

Месторождение South Pars, которое совместно используют Иран и Катар, расположено в Персидском заливе недалеко от города Асалуйе в провинции Бушер. Этот регион является ключевым для энергетического сектора Ирана и обеспечивает около 70% внутренних поставок газа страны.

Трамп на своей платформе Truth Social заявил, что Израиль в среду бомбардировал «относительно небольшую часть» всего газового месторождения без ведома США или Катара.

«К сожалению, Иран этого не знал (..) и необоснованно и несправедливо атаковал часть катарского объекта сжиженного природного газа», — написал Трамп.

Трамп пообещал, что Израиль больше не будет атаковать South Pars, «если только Иран не примет неразумное решение атаковать кого-то совершенно невинного, в данном случае Катар».

Он добавил, что в случае такого нападения Ирана США «полностью взорвут газовое месторождение South Pars с такой силой и мощью, какой ранее не видели и не испытывали».

«Я не хочу подтверждать такой уровень насилия и разрушений из-за долгосрочных последствий для будущего Ирана, — продолжил Трамп. - Однако, если снова будет атакована катарская индустрия сжиженного природного газа, я не буду колебаться это сделать».

За несколько минут до публикации этих угроз власти Катара сообщили о новой атаке Ирана на промышленный город Рас-Лаффан, где расположена важная инфраструктура добычи и транспортировки сжиженного природного газа.

#Иран #Дональд Трамп #энергетика #угрозы #политика
