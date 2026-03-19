Из-за работ на ул. Торнякална автобусы 44-го и 46-го маршрутов в направлении Зиепниеккалнса курсируют в объезд. В направлении Золитуде автобусы обоих маршрутов продолжают ходить по обычной схеме.

Автобусы 44-го маршрута следуют по маршруту до ул. Маза Нометню, затем едут по улицам Маза Нометню, улице Фрича Бривземниека, Виенибас гатве и дальше возвращаются на основной маршрут. На участке объезда они останавливаются на временно созданной остановке «Аркадияс парк» на ул. Фрича Бривземниека. Основная остановка «Аркадияс парк» на ул. Ояра Вациетиса на время ремонтных работ закрыта.

Автобусы 46-го маршрута следуют по маршруту до ул. Ояра Вациетиса, затем едут по улицам Ояра Вациетиса, Фрича Бривземниека, Виенибас гатве и далее продолжают движение по маршруту. На участке объезда они также останавливаются на временной остановке «Аркадияс парк» на ул. Фрича Бривземниека.

Одновременно в Риге проходят и запланированные работы на трамвайных путях. На улице Слокас у бульвара А. Грина ремонт продолжится до 20 марта, а на перекрестке улиц Кр. Барона и Лачплеша работы пройдут по ночам до 19 марта.

Также на четыре месяца перекрывают участок улицы Дзирнаву.

С 23 марта по 17 июля движение транспорта будет полностью перекрыто на ул. Дзирнаву - на отрезке от ул. Бривибас до ул. Сколас. Ограничения связаны с обустройством новой велополосы и комплексным благоустройством перекрестков.

Кроме того, в этот же период дорожные службы введут существенные ограничения на пересечении ул. Дзирнаву и Базницас.