Во вторник на заседании думы Огрского края председателем думы был избран бывший заместитель председателя Андрис Крауя (Национальное объединение), пишет ЛЕТА.

За Краую проголосовали 14 депутатов, один был против, двое воздержались. В заседании приняли участие 17 из 23 депутатов.

Крауя был единственным кандидатом на пост председателя думы. Депутат оппозиции Даце Клявиня ("Новое Единство") предложила кандидатуру Гинта Сивиньша (Национальное объединение), однако Сивиньш отказался от участия.

Ранее сообщалось, что на вторник было созвано внеочередное заседание думы Огрского края, на котором планировалось избрание председателя и его заместителя. Заседание было созвано после того, как председатель думы Эгил Хелманис заявил о своей отставке.

Как сообщалось, ранее Инспекция здравоохранения проверяла обоснованность больничных листов, выданных мэру Огре. В понедельник передача "Новости ТВ3" сообщила, что больничный признан обоснованным, нарушений в действиях медиков не выявлено.

На прошлой неделе, 29 января, состоялось заседание думы Огрского края, которое после долгого перерыва провёл сам Хелманис. В начале заседания мэр объявил, что вернулся к выполнению своих обязанностей.

В тот же день министр умного управления и регионального развития Раймонд Чударс ("Новое Единство") потребовал от Хелманиса объяснить, почему он исполняет обязанности мэра без предусмотренного законом допуска к государственной тайне. Министр дал на предоставление объяснений пять рабочих дней.

Позже Хелманис заявил агентству ЛЕТА, что постепенно заполняет необходимые документы для получения допуска к гостайне.

Во вторник утром после заявления Хелманиса об отставке исполнительный директор самоуправления Петерис Шпаковскис сообщил агентству ЛЕТА, что ему неизвестно о том, что Хелманис подал заявление на получение допуска.

После муниципальных выборов летом прошлого года Хелманис был избран мэром Огре 27 июня 2025 года. Спустя менее месяца, 16 июля, представители по связям с общественностью думы сообщили, что днём ранее Хелманис получил ранение во время обстрела в Украине, не уточнив подробности происшествия и характера травм.

После этого Хелманис оказался "на больничном" и длительное время оставался единственным главой самоуправления в Латвии, не подавшим заявление на получение допуска к гостайне, хотя обещал заполнить анкету, "как только восстановит здоровье".

Представители оппозиции в думе Огрского края сомневались в обоснованности больничного, поскольку политика видели в здании думы и на телевидении даже во время официальной нетрудоспособности. Оппозиция также безуспешно пыталась добиться его отставки, аргументируя это его длительным отсутствием.