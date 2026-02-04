Baltijas balss logotype
В январе цена электроэнергии в Латвии убила - плюс 83%

Наша Латвия
Дата публикации: 04.02.2026
LETA
Изображение к статье: В январе цена электроэнергии в Латвии убила - плюс 83%

В январе средняя цена электроэнергии в торговой зоне Латвии увеличилась на 83,1% по сравнению с декабрем прошлого года и составила 153,5 евро за мегаватт-час (МВТ/ч), сообщает АО "Augstsprieguma tīkls" (AST).

В Эстонии цена увеличилась в 2,1 раза до 154,51 евро за МВт/ч, а в Литве - на 82% до 152,53 евро за МВт/ч.

В странах Балтии в целом средняя цена электроэнергии в январе по сравнению с декабрем прошлого года выросла на 91% - до 153,51 евро за МВт/ч.

В свою очередь по сравнению с январем 2025 года цена электроэнергии в Латвии была выше на 67,2%.

Рост цен на электроэнергию в Балтии и соединенных областях был вызван главным образом низкой температурой воздуха, что способствовало росту потребления, в результате чего цену определяли более дорогие источники производства. При этом мощности как в Балтии, так и в соединенных областях были достаточными.

Импорт электроэнергии в страны Балтии в январе по сравнению с декабрем прошлого года уменьшился на 13,3%. По сравнению с декабрем импорт из Польши вырос в 3,3 раза, из Швеции - сократился на 7,1%, а из Финляндии - на 21,9%.

AST отмечает, что изменения цен на электроэнергию напрямую влияют только на тех потребителей, которые пользуется электроэнергией по биржевым ценам.

Оставить комментарий

(2)
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    4-го февраля

    А обещали то, обещали)))))))ПОЗОРИЩЕ.!!!!!!!!!

    6
    1
  • Д
    Дед
    4-го февраля

    Это же нужно было быть такими дебилами, чтобы отказаться от БРЭЛЛ, когда могли получать постоянную цену на эл-во. Россия компенсировала , когда дефицит и забирала профит. Понятно, что наших правителей заставили (заинтересовали) подключится к бирже, чтобы платили евро капиталистам.

    11
    1

