В то время как несколько бывших мэров Вильянди осудили решение нынешних городских властей снять украинские флаги со местных националистов Мартин Хельме заявил, что городские власти Вильянди поступили правильно.

«То, что в Эстонии повсюду реет только эстонский флаг, должно быть настолько элементарным, что вообще не должно вызывать споров. Да, только эстонский флаг! А не эстонский флаг наряду с какими-то другими флагами», – написал Хельме в социальных сетях.

«То, что Вильянди подает хороший пример, конечно, всячески похвально. Я призываю все самоуправления, где у власти находятся национальные силы, поступить так же! Чтобы и над парламентом нашего народа смогли гордо реять национальные цвета!» – добавил Хельме.

Между тем семь бывших мэров Вильянди осуждают решение нынешних городских властей снять со здания мэрии флаги Украины.

«Такой поступок посылает совершенно неверный сигнал, будто жители Вильянди решили отказаться от поддержки Украины, свободы и права наций на самоопределение. К сожалению, снятие украинских флагов говорит о том, что поддержка Вильянди ослабевает, а в вопросах помощи возникли разногласия», – говорится в заявлении.

Вильянди – городок в центральной Эстонии размером с половину рижского микрорайона Плявниеки.