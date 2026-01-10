АО «Pasažieru vilciens» (PV), работающее под брендом «Vivi», на электронных аукционах с понижающимся шагом предлагает приобрести 58 вагонов электропоездов и один маневровый локомотив, свидетельствует информация на сайте электронных аукционов «izsoles.ta.gov.lv».

В условиях аукционов указано, что PV выставляет на торги вагоны электропоездов серий ER2 и ER2T — моторные вагоны, головные вагоны и прицепные вагоны (всего 58 единиц), а также локомотив «TGM-40», эксплуатация которых завершена.

Вагоны электропоездов ER2 и ER2T произведены Рижским вагоностроительным заводом и предназначены для пригородных и региональных пассажирских перевозок. Вагоны серии ER2 выпускались с 1962 по 1984 год, а вагоны серии ER2T — с 1986 по 1998 год как усовершенствованная модификация ER2.

В свою очередь, локомотив «TGM-40» произведён в 1987 году. Это маломощный маневровый локомотив с дизельным двигателем и гидротрансмиссией.

Планируется, что аукционы завершатся 27 января текущего года.

Как уже сообщало агентство LETA, ранее на электронных аукционах PV более 50 из всего 114 предложенных вагонов электропоездов были проданы почти за 612 000 евро без налога на добавленную стоимость (НДС), сообщили агентству LETA в PV.

Также сообщалось, что в середине декабря 2023 года PV начал пассажирские перевозки электропоездами, произведёнными чешской компанией «Škoda Vagonka». До этого поезда длительное время проходили испытания и тестирование на инфраструктуре Латвийской железной дороги. Несмотря на это, в декабре 2023 года и январе 2024 года новые поезда регулярно сталкивались с различными неполадками.

PV был создан в 2001 году путём выделения внутренних пассажирских перевозок из функций, выполнявшихся «Latvijas dzelzceļš». Ранее PV на 100% являлся дочерним предприятием «Latvijas dzelzceļš», однако в октябре 2008 года был преобразован в государственное предприятие.