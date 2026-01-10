Baltijas balss logotype
Большая распродажа: Pasažieru vilciens продает 58 вагонов и локомотив 6 668

Политика
Дата публикации: 10.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Большая распродажа: Pasažieru vilciens продает 58 вагонов и локомотив
ФОТО: LETA

АО «Pasažieru vilciens» (PV), работающее под брендом «Vivi», на электронных аукционах с понижающимся шагом предлагает приобрести 58 вагонов электропоездов и один маневровый локомотив, свидетельствует информация на сайте электронных аукционов «izsoles.ta.gov.lv».

В условиях аукционов указано, что PV выставляет на торги вагоны электропоездов серий ER2 и ER2T — моторные вагоны, головные вагоны и прицепные вагоны (всего 58 единиц), а также локомотив «TGM-40», эксплуатация которых завершена.

Вагоны электропоездов ER2 и ER2T произведены Рижским вагоностроительным заводом и предназначены для пригородных и региональных пассажирских перевозок. Вагоны серии ER2 выпускались с 1962 по 1984 год, а вагоны серии ER2T — с 1986 по 1998 год как усовершенствованная модификация ER2.

В свою очередь, локомотив «TGM-40» произведён в 1987 году. Это маломощный маневровый локомотив с дизельным двигателем и гидротрансмиссией.

Планируется, что аукционы завершатся 27 января текущего года.

Как уже сообщало агентство LETA, ранее на электронных аукционах PV более 50 из всего 114 предложенных вагонов электропоездов были проданы почти за 612 000 евро без налога на добавленную стоимость (НДС), сообщили агентству LETA в PV.

Также сообщалось, что в середине декабря 2023 года PV начал пассажирские перевозки электропоездами, произведёнными чешской компанией «Škoda Vagonka». До этого поезда длительное время проходили испытания и тестирование на инфраструктуре Латвийской железной дороги. Несмотря на это, в декабре 2023 года и январе 2024 года новые поезда регулярно сталкивались с различными неполадками.

PV был создан в 2001 году путём выделения внутренних пассажирских перевозок из функций, выполнявшихся «Latvijas dzelzceļš». Ранее PV на 100% являлся дочерним предприятием «Latvijas dzelzceļš», однако в октябре 2008 года был преобразован в государственное предприятие.

#транспорт #аукцион #продажа
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(6)
  • AE
    Al Ekses
    10-го января

    Это не «распродажа», это, братан фиаско (с). Продают потому что некого возить и некуда ездить.

    17
    1
  • JB
    Janis Berzin
    Al Ekses
    10-го января

    Их уже больше года заменили Шкоды. Не продали сразу и поэтому неохраняемые вагоны разбили, поломали.

    1
    3
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    10-го января

    Э! Куда "черепа" (er2) продаёте?! 😁 Жеесть... не знаю, наверное это можно продать в индию или прочую совсем нищую жопу. Даже не знаю, кому нужны будут эти вагоны с деревянными седениями и лязгающим нечто под полом, от которого, особенно на остановках, у пассажиров тряслись аж пломбы в зубах и если что то хотел сказать соседу, то надо было почти орать в ухо. Да. Легендарные "черепа".

    2
    9
  • БТ
    Бесс Толковый
    Волченька Просто Волченька!
    10-го января

    А ты дружок, решил что ты лучше индусов живёшь? Ошибаешься дорогой. Индусы уже давно космические корабли строят и летают на них, а ты им свои старые вагоны хочешь спихнуть. Не твоя ли жопа то нищая, относительно индусов?

    17
    2
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    10-го января

    Ты бы долбодятел научился хоть пользоватся поисковиками и сранить подушевой ввп в странах. Ладно, тупарь, чтоб в твою говяжью башку дошло, ведь от тупизны не нагуглишь даже-"Разница: Номинально житель Латвии в среднем «богаче» жителя Индии примерно в 8–9 раз." Ответ гугловской нейронки. Не зря по миру индюки разбегаются стадами, со своей кораблестроительности. Засилье их дальнобоями в штатах, это особая песня.

    2
    5
  • БТ
    Бесс Толковый
    Волченька Просто Волченька!
    10-го января

    Завидуешь индусам, потому и распинаешься, хочешь скрыть свою зависть к ним. Типа я не такой, я богатый, а он нет. Ты глуп, приятель.

    3
    1
Читать все комментарии

Видео