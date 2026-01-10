Если во время эпопеи вокруг Стамбульской конвенции казалось, что вот-вот правительство рухнет, то сейчас даже самые пессимистически настроенные эксперты склоняются к тому, что уж оставшиеся до выборов девять месяцев правительство Силини продержится.

Максимум, чего можно ожидать, так это смены того или иного слабого министра. И то, скорее всего, чтобы действительно снизить риск правительственного кризиса, премьер будет увольнять… сразу трех министров — по одному из каждой правящей партии. Да, коалицию раздирают идеологические противоречия, которые по мере приближения часа «Х», то бишь выборов, будут только усиливаться. Однако все равно правящие — пусть и с регулярными скандалами и выпадами в адрес друг друга, но будут держаться вместе. И на то есть четыре главных причины.

Первая — те, кто у власти прекрасно понимают, что если сейчас развалится правительство, то на формирование следующего уйдет минимум пару месяцев. И то, если удастся относительно быстро договориться о кандидате в премьеры. Это значит, что новое правительство начнет работать фактически в разгар предвыборной кампании. При всем желании — позитивно себя проявить это правительство уже не успеет. Ну разве что те, кто будут находиться у власти, смогут хоть как-то попытаться использовать административный ресурс. И то не факт.

Вторая причина — всем очевидно, что из трех коалиционных партнеров теоретически развалить правительство могут только «зеленые крестьяне». «Прогрессивным» разваливать правительство невыгодно, ведь тогда им гарантировано место в оппозиции. «Новому Единству» тем более нет нужды разрушать правительство со своим премьером. Остаются «зеленые крестьяне», которым, с одной стороны, выгодно выйти из идеологически чуждого правительства, но, с другой стороны, они в этом случае должны будут создавать новое правительство со своими прямыми конкурентами. И это может быть еще более невыгодно!

Третья причина — с этого года у правящих в Сейме уже не 52, а 54 голоса. То есть решения принимать намного легче и практически нет необходимости идти на поклон к оппозиции. Любые же новые коалиции, с учетом раздробленности парламента, могут оказаться слабее — с минимальным перевесом, то есть 51 или 52 голоса. Как говорится, зачем менять шило на мыло?

И, наконец, четвертая причина — у самой оппозиции нет никакого желания за несколько месяцев до выборов «влезать во власть». Оппозиции нынешняя ситуация весьма выгодна: пусть продолжает работу это слабенькое, идеологически нестабильное правительство, которое едва ли решиться принимать до выборов какие-то чувствительные для избирателей и страны решения.

Можно согласиться с политологом, профессором Юрисом Розенвалдсом, что главная интрига не в том, удержится ли правительство Силини (понятно, что удержится), а в том — какими будут результаты выборов. Розенвалдс полагает, что следующий созыв парламента будет очень раздробленным и даже может сложиться... патовая ситуация.

"Могут создаться условно три блока. Первый - условно либеральный, состоящий из "Нового Единства" и "Прогрессивных". Второй - национально консервативный. И третий - условно русскоязычный. И ни у одного из этих трех блоков не будет большинства", - нарисовал поствыборный сценарий Ю. Розенвалдс, предположив, что формирование нового правительства будет долгим и мучительным.