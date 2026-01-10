Не успела Латвия встретить Новый год, как на портале Manabalss.lv стартовал сбор подписей за полный запрет использования пиротехники жителями страны. За инициативу уже подписались свыше 1200 человек.

В качестве представителя инициативы указана Арина Кузнецова. Она поясняет, что в Латвии по-прежнему разрешены свободная торговля и использование гражданской пиротехники, что ежегодно создает серьезные угрозы общественной безопасности, здоровью и окружающей среде. «Пиротехника вызывает тяжелые телесные повреждения, пожары, травмы слуха, а также существенно ухудшает качество жизни жителей, особенно детей, пожилых людей и лиц с нарушениями здоровья», — подчеркивает Кузнецова.

Как указано в инициативе на Manabalss.lv, особенно страдают животные — домашние питомцы в панике убегают, получают травмы или гибнут, в то время как у диких животных нарушаются процессы миграции и зимовки. Кроме того, ежегодно СМИ информируют о пострадавших от взрыва пиротехники людях, включая детей, как и о пожарах.

По мнению Кузнецовой, действующее регулирование не обеспечивает эффективного контроля — пиротехника часто используется в запрещенное время, в состоянии алкогольного опьянения и в населенных пунктах, создавая угрозу окружающим. Интересы общества подчиняются кратковременным развлечениям, игнорируя долгосрочный вред, отмечает представитель инициативы.

Она предлагает внести изменения в нормативные акты, установив полный запрет гражданской пиротехники в Латвии, за исключением профессиональной пиротехники, которую смогут использовать только сертифицированные специалисты с разрешением самоуправления на специальных мероприятиях.

Запрет предусматривал бы запрет на торговлю, хранение и использование пиротехники частными лицами, усиленный контроль и наказания за нарушения, а также информационную кампанию о причинах и преимуществах запрета.

Таким образом, по ее мнению, общество получит более безопасную, спокойную и здоровую среду для жизни.

Кроме того, жители смогут наслаждаться праздниками без страха, шума и конфликтных ситуаций, формируя более сплоченное и ответственное общество, в котором жизнь людей и животных ценится выше громких развлечений.

Читайте: «Мы выслеживали запускателей салюта по Москве!» Жители Риги бдительно встретили Новый год