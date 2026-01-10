Baltijas balss logotype
«Угроза безопасности!» После событий Нового года в Латвии призвали запретить пиротехнику 8 2826

Политика
Дата публикации: 10.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Угроза безопасности!» После событий Нового года в Латвии призвали запретить пиротехнику
ФОТО: Unsplash

Не успела Латвия встретить Новый год, как на портале Manabalss.lv стартовал сбор подписей за полный запрет использования пиротехники жителями страны. За инициативу уже подписались свыше 1200 человек.

В качестве представителя инициативы указана Арина Кузнецова. Она поясняет, что в Латвии по-прежнему разрешены свободная торговля и использование гражданской пиротехники, что ежегодно создает серьезные угрозы общественной безопасности, здоровью и окружающей среде. «Пиротехника вызывает тяжелые телесные повреждения, пожары, травмы слуха, а также существенно ухудшает качество жизни жителей, особенно детей, пожилых людей и лиц с нарушениями здоровья», — подчеркивает Кузнецова.

Как указано в инициативе на Manabalss.lv, особенно страдают животные — домашние питомцы в панике убегают, получают травмы или гибнут, в то время как у диких животных нарушаются процессы миграции и зимовки. Кроме того, ежегодно СМИ информируют о пострадавших от взрыва пиротехники людях, включая детей, как и о пожарах.

По мнению Кузнецовой, действующее регулирование не обеспечивает эффективного контроля — пиротехника часто используется в запрещенное время, в состоянии алкогольного опьянения и в населенных пунктах, создавая угрозу окружающим. Интересы общества подчиняются кратковременным развлечениям, игнорируя долгосрочный вред, отмечает представитель инициативы.

Она предлагает внести изменения в нормативные акты, установив полный запрет гражданской пиротехники в Латвии, за исключением профессиональной пиротехники, которую смогут использовать только сертифицированные специалисты с разрешением самоуправления на специальных мероприятиях.

Запрет предусматривал бы запрет на торговлю, хранение и использование пиротехники частными лицами, усиленный контроль и наказания за нарушения, а также информационную кампанию о причинах и преимуществах запрета.

Таким образом, по ее мнению, общество получит более безопасную, спокойную и здоровую среду для жизни.

Кроме того, жители смогут наслаждаться праздниками без страха, шума и конфликтных ситуаций, формируя более сплоченное и ответственное общество, в котором жизнь людей и животных ценится выше громких развлечений.

Читайте: «Мы выслеживали запускателей салюта по Москве!» Жители Риги бдительно встретили Новый год

#животные #Латвия #экология #безопасность #общество #праздники #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
(8)
  • Д
    Дед
    10-го января

    Отменить налоги на автомобили, подписали больше 10000, и что, кто то заметил? А такую хрень, думаю правители обсудят и примут., даже если подписантов будет 2000 бабок.

    14
    2
  • SK
    Soglasen Klassnij
    10-го января

    Люди ждут 31 декабря целый год, чтобы пару часиков пострелять фейерверки, и если 1 из 100 тысяч поранится, ничего страшного. Животные тоже потерпят, как в других странах. Если каждый душевнобольной человек станет предлагать инициативы подобного рода, то лучше запретить Манабалсс.

    58
    6
  • З
    Злой
    10-го января

    Дура- баба

    44
    6
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Злой
    10-го января

    Она не дура, - она вырусь!

    5
    4
  • Пп
    Прожектор перестройки
    10-го января

    А при использовании профессиональной пиротехники, которую смогут использовать только сертифицированные специалисты с разрешением самоуправления на специальных мероприятиях....Животные не будут пугаться и в панике убегать? А пожилым людям, с хроническими заболеваниями не будет мешать этот шум? А беженцам с Украины и примкнувшим к ним дезертирам , профессиональные взрывы не помешают?- А? Арина Кузнецова,- или как там тебя?...

    40
    2
  • A
    Aleks
    10-го января

    Как ,интересно,отождествляется личность человека ,который подал инициативу на Манабалс.лв? Есть ли такой человек вживую и это не вымышленный персонаж,ведь профиль можно соорудить любой в соцсетях? Спецслужбы же не проверяют есть такой человек или нет.Думаю,что не проверяют... Получается,что любой Боря Кацман под именем Вани Иванова может подать любую инициативу,выгодную правительству?!

    28
    4
  • Мп
    Мимо проходил
    10-го января

    Запретите в Латвии еще и половые акты - чтобв такие "кузнецовы" больше не рождались. И так в стране избыток идиотов.

    56
    7
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Мимо проходил
    10-го января

    «Лучше быть в шоке от услышанного, чем в жопе от происходящего».

    31
    3
Видео