«Мы выслеживали запускателей салюта по Москве!» Жители Риги бдительно встретили Новый год 10 8231

Наша Латвия
Дата публикации: 02.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Мы выслеживали запускателей салюта по Москве!» Жители Риги бдительно встретили Новый год

Латвийцы активно выкладывают в социальные сети впечатления от встречи Нового года. В частности, многие снимали на камеры тех, кто запускал салют в 23 часа - по московскому времени.

"Внимание! Смотрите и слушайте что происходит в рижском Кенгарагсе - в Москве полночь, а у нас 23 часа, и эти люди запускают салюты вопреки запрету Рижской думы! Прислушайтесь к крикам", - сообщил RJAYLV, поделившись видео (см. далее).

"Это латвийские русские, они тоже люди, такие же, как мы. Неважно, во сколько запускают фейерверки — ведь это Новый год. Позвольте праздновать без отвратительных комментариев. Жаль, что так много зомбированных людей. 🙈 С Новым годом! 🎄✨" - парировал в комментариях на латышском языке пользователь White Soul.

@rjaylv

… neomulīgi assss fuuuuuk 🤷🏻‍♂️🫶🏻

♬ original sound - RJAYLV

"Мы с соседкой выслеживали запускателей салютов по Москве и сообщали куда надо", - сообщила Анна в комментариях в соцсети TikTok. "Сосед снимал их на камеру, специально вышли на улицу в нашем районе", - поделилась бдительная рижанка.

"А у нас в Марупе тоже запускали. Сняли все на камеру, но запрет действует только в Риге. Но выложим в соцсети, пускай народ знает", - сообщил "Кукуруку". Видео из Марупе поделился "парикмахер Антонс":

@barber_antons Респект за смелость, я так не смог 😢🤣#riga #рига #latvija #латвия #новыйгод ♬ оригинальный звук - 💈Barber$_Riga💈

Многие выкладывают подтверждения запуска салютов по московскому времени в соцсети "ТикТок".

#Рига #новый год #Москва #TikTok #социальные сети #запрет #видео
(10)
  • Д
    Добрый
    3-го января

    Одни бездельники запускали салют по маскве.Другие бездельники стучали на них.Третьи бездельники приезжали за государственные деньги штрафовать первых бездельников. Четвёртые бездельники хвастаются в комментариях,что запускали салют по маскве и их не поймали(пока).ШОУ ДОЛЖНО ПРОДОЛЖАТЬСЯ.

    8
    0
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    2-го января

    поделась бдительная рижанка. -- Редакция статейку быстренько "подкорректировала"? Убрала слова доносчицы о том, что она афишировать себя боится?

    34
    2
  • JP
    Janis Peterson
    2-го января

    А та мерзкая старушка и ей подобные которые звонила в полицию это обычная стукачка..которая писала доносы в КГБ и в Гестапо во время оккупации немцами Риги.

    118
    3
  • JP
    Janis Peterson
    2-го января

    И я отмечал новый год по московскому времени.и смотрел по YOUTUBE поздравление Путина с Новым Годом..и клал я с прибором на мнение фа.стов-латышей.

    91
    8
  • A
    Aleks
    2-го января

    Теперь понятно,зачем ,,Семья Клейнберга,, запретила салют в 23 часа. Необходимо было отвлечь внимание от диких плясок бабуинов в Старой Риге и около памятника Свободы,которые все прибывают и прибывают в Ригу и скоро заменят коренное население,включая стукачей. А потом будет как в Швеции,Германии или АНГЛИИ. Изнасилуют стучащую Анну ,а заодно и ее парня,чтобы ей не обидно было. Гоняйте,гоняйте русских .Ратниекс и остальные находятся под защитой полиции ,а вас кто защитит,стукачки,кроме отвязных русских,которых даже американец Бжезинский побаивался и боятся до сих пор .😈👽

    99
    5
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    2-го января

    поделась бдительная рижанка. -- Она никакая не бдительная, она обыкновенная трусливая доносчица. Именно такие, писали доносы на своих соседей, а потом растаскивали по своим халупам их пожитки ровно 85 лет тому назад, в том же городе Риге!

    194
    5
  • З
    Злой
    2-го января

    Ну и что, наша семья встретила Новый Год в 23:00, в 24:00 даже не вспомнили о том, что какой-то там ещё новый год есть и так будет в нашей семье всегда!

    106
    5
  • Д
    Дед
    2-го января

    И кто то хочет или надеется, чтобы в этой стране люди жили нормально? Это же мрази, стукачи, они достойны той жизни, что здесь происходит.

    119
    5
  • З
    Злой
    Дед
    2-го января

    Ещё раз Вам напишу, полицаи и режим на букву ф.

    46
    3
  • Мп
    Мимо проходил
    2-го января

    А скажешь этим "следителям", что они ничем не отличаются от тех, кто писал доносы на соседей во времена Сталина - обидятся и оскорбятся...

    155
    6
