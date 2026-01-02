Латвийцы активно выкладывают в социальные сети впечатления от встречи Нового года. В частности, многие снимали на камеры тех, кто запускал салют в 23 часа - по московскому времени.

"Внимание! Смотрите и слушайте что происходит в рижском Кенгарагсе - в Москве полночь, а у нас 23 часа, и эти люди запускают салюты вопреки запрету Рижской думы! Прислушайтесь к крикам", - сообщил RJAYLV, поделившись видео (см. далее).

"Это латвийские русские, они тоже люди, такие же, как мы. Неважно, во сколько запускают фейерверки — ведь это Новый год. Позвольте праздновать без отвратительных комментариев. Жаль, что так много зомбированных людей. 🙈 С Новым годом! 🎄✨" - парировал в комментариях на латышском языке пользователь White Soul.

"Мы с соседкой выслеживали запускателей салютов по Москве и сообщали куда надо", - сообщила Анна в комментариях в соцсети TikTok. "Сосед снимал их на камеру, специально вышли на улицу в нашем районе", - поделилась бдительная рижанка.

"А у нас в Марупе тоже запускали. Сняли все на камеру, но запрет действует только в Риге. Но выложим в соцсети, пускай народ знает", - сообщил "Кукуруку". Видео из Марупе поделился "парикмахер Антонс":

Многие выкладывают подтверждения запуска салютов по московскому времени в соцсети "ТикТок".