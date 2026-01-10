Baltijas balss logotype
Города Германии требуют создать аварийный энергорезерв 0 136

В мире
Дата публикации: 10.01.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Города Германии требуют создать аварийный энергорезерв

Вследствие многодневного блэкаута в Берлине Объединение немецких городов требует от правительства ФРГ создать резерв мобильных электростанций на случай новых отключений электроэнергии.

Объединение немецких городов (Deutscher Städtetag) требует от федерального правительства Германии создать резерв мобильных электростанций на случай чрезвычайных ситуаций для снабжения целых городских районов. "Для крупномасштабных и многодневных отключений электроэнергии, как сейчас в Берлине, мы должны думать шире, чем раньше. Нам нужен национальный резерв на случай отключения электроэнергии", - заявил генеральный директор организации Кристиан Шухардт (Christian Schuchardt) в опубликованном в субботу, 10 января, интервью газете Rheinische Post.

Особенно важно обеспечить аварийными генераторами больницы и дома престарелых, добавил Шухардт. "Но было бы еще лучше, если бы мы могли обеспечить целые районы теплом и электроэнергией с помощью мобильных электростанций", - подчеркнул он.

Несколькими часами ранее сенатор Берлина по внутренним делам Ирис Шпрангер (Iris Spranger) заявила, что электроснабжение в столице Германии вновь стабилизировано. Она отменила режим чрезвычайной ситуации в регионе, введенный неделей ранее. В тот же день министерство внутренних дел ФРГ сообщило о планах создания резерва на случай инцидентов, отметив при этом, что ключевую роль в этом обязаны играть правительства федеральных земель, передало агентство AFP.

Ремонт берлинской электросети займет несколько месяцев

После поджога электросети на юго-западе Берлина была введена в эксплуатацию вторая временная высоковольтная линия, информирует журнал Der Spiegel. "Она дополнительно обеспечивает электроснабжение в пострадавшем районе", - приводит издание пояснения компании Stromnetz Berlin, уточняя, что подключение прошло как запланировано, без повторного отключения электроэнергии. Обе временные линии будут работать до тех пор, пока не будет восстановлено исходное состояние сети. Атака нанесла значительный ущерб, и ремонтные работы займут несколько месяцев, сообщили в Stromnetz Berlin.

"Берлин показал, что мы не готовы к кризисам такого рода. Это катастрофа", - сказал в комментарии газете Rheinische Post глава Объединения госслужащих Германии (dbb) Фолькер Гайер (Volker Geyer). Необходимо срочно проверить, достаточны ли механизмы контроля и законодательные требования, применимые к операторам критически важной инфраструктуры, добавил он.

"То, что произошло в Берлине, может произойти в любой момент в других местах - в Кельне, Штутгарте, Мюнхене. Но государство не должно допускать, чтобы его так унижали, - цитирует Гайера издание. - Население ожидает, что государство будет способно действовать, особенно в кризисных ситуациях".

Читайте нас также:
#кризис #энергетика #безопасность #Берлин #инфраструктура #Германия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

