Тейлор Свифт готовит «самую символичную свадьбу десятилетия»: инсайдеры раскрыли детали церемонии

Lifenews
Дата публикации: 08.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Тейлор Свифт готовит «самую символичную свадьбу десятилетия»: инсайдеры раскрыли детали церемонии

Поклонники обсуждают: пара выбрала дату, место и концепцию будущего торжества — и все это связано с любимыми числовыми знаками певицы.

Певица Тейлор Свифт и звезда НФЛ Трэвис Келси, по данным Page Six, определились с ключевой точкой подготовки к свадьбе — датой церемонии. Праздник планируют провести 13 июня 2026 года, и выбор оказался далеко не случайным: число 13 Свифт традиционно называет своим счастливым и связывает с важнейшими событиями жизни и карьеры. Нумерологи уже отметили, что комбинация 6/13/26 символизирует завершение старого этапа и начало нового — именно это фанаты считают главным посланием пары.

Где может состояться свадьба

Инсайдеры сообщают, что главным кандидатом на проведение церемонии остается роскошный исторический отель Ocean House в Род-Айленде — недалеко от особняка певицы. Утверждается, что Тейлор проявила особый интерес к локации и даже обсуждала возможные пересмотры чужих броней. Однако представители отеля ранее отрицали какие-либо договоренности.

Пара также рассматривает дом Свифт High Watch как альтернативную площадку, а также ряд других закрытых локаций на восточном побережье США. Появлялись слухи, что некоторым клиентам якобы предлагали компенсации за перенос дат, однако официальных подтверждений этому нет.

Подготовка идет активнее, чем ожидалось

По информации источников, Тейлор и Трэвис уже работают над списком гостей и вопросами логистики. Изначально пара планировала камерную церемонию, но количество желающих присутствовать оказалось настолько большим, что формат пришлось пересмотреть.

Как развивались отношения

Свифт и Келси стали появляться вместе на публике осенью 2023 года, когда певицу впервые заметили на матче Kansas City Chiefs. В августе 2025 года спортсмен сделал предложение в уютной домашней атмосфере — и пара с тех пор погружена в подготовку к событию, которое уже называют «одним из самых ожидаемых свадебных праздников десятилетия».

Источник: Kleo.ru

#отношения #свадьба #Тейлор Свифт #певица #знаменитости
Видео