Ким Кардашьян рассказала, что Канье Уэст сомневался в реальности ограбления в Париже 0 94

Lifenews
Дата публикации: 08.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Ким Кардашьян рассказала, что Канье Уэст сомневался в реальности ограбления в Париже

Знаменитость впервые подробно объяснила, как пережила не только вооруженное нападение в 2016 году, но и недоверие со стороны бывшего мужа и общественности.

Что произошло в Париже

Нападение произошло в частных апартаментах, куда ночью ворвались мужчины в полицейской форме. Злоумышленники связали Ким, лишили возможности позвать на помощь и заперли в ванной комнате. Были украдены украшения на сумму около 10 миллионов евро, включая кольцо, подаренное Канье Уэстом. Расследование установило участие нескольких человек, часть из которых получила реальные сроки.

Реакция Канье Уэста и общественности

По словам Кардашьян, наиболее болезненной была реакция окружающих и отдельных медийных фигур, которые сомневались в реальности ограбления. Публичные комментарии и предположения о якобы постановочном характере нападения особенно ранили Ким, когда бывший супруг Канье Уэст позволил себе усомниться в её рассказе.

Возвращение в Париж и завершение истории

Почти десять лет спустя Ким вновь приехала в Париж, чтобы выступить в суде и встретиться с фигурантами дела. Восемь человек были признаны виновными, что позволило Ким окончательно подтвердить обстоятельства происшествия и закрыть болезненную главу своей жизни.

Дальнейшие приоритеты

Ким подчеркнула, что считает важным продолжать работу с темами безопасности, справедливости и защиты жертв преступлений, а также стремится оградить детей от последствий публичных конфликтов с Канье Уэстом.

Источник: kleo.ru

#суд #безопасность #ограбление #Канье Уэст #Ким Кардашьян #Париж #ювелирные украшения
