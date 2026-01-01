С этого года вступают в силу поправки к Закону о вознаграждении должностных лиц и сотрудников государственных и муниципальных учреждений, которые предусматривают увеличение надбавок дипломатам и военнослужащим в зонах риска.

Изменения предусматривают увеличение надбавок для должностных лиц дипломатической и консульской службы (сотрудникам), а также военнослужащим, которые на месте службы подвергаются риску военных действий, насилия, беспорядков или стихийных бедствий, а также совершенствуют регулирование, которое предусматривает условия компенсации дорожных расходов должностным лицам, выполняющим служебные (рабочие) обязанности за рубежом.

Также поправки предусматривают выходное пособие для исполнительных директоров, покидающих свою должность в связи с истечением срока полномочий.

Цель поправок — уточнить нормы Закона о вознаграждении должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений, с целью устранения различий в применении норм при определении заработной платы медицинских работников и укрепления основной функции Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) и ее готовности к неотложным и чрезвычайным кризисным ситуациям.

Изменениями усовершенствовано регулирование, определяющее вознаграждение, причитающееся военнослужащим и солдатам, и условия его предоставления.

Как указано в аннотации к поправкам, они необходимы для обеспечения правовой ясности в связи с реорганизацией Государственной налоговой службы и созданием Налоговой и таможенной полиции с 1 января 2026 года.

Из закона исключается положение, которое предусматривает возможность получения оплаты за сверхурочную работу должностными лицами со специальными званиями, участвующими в реализации проектов, финансируемых или софинансируемых инструментами политики Европейского Союза или другой иностранной финансовой помощью, если оплата производится из финансовых средств, выделенных на реализацию этих проектов.

Изменения расширяют виды сохраняемого вознаграждения для должностного лица правоохранительного органа, которое получает образование, прекратив исполнение должностных обязанностей. Также это означает, что в будущем будет застраховано здоровье сотрудников NMPD, которые участвуют в оказании неотложной медицинской помощи.

Министерство здравоохранения сообщило агентству LETA, что вопрос о медицинском страховании сотрудников NMPD ранее неоднократно рассматривался. С утверждением поправок к закону NMPD будет обязана страховать здоровье этих сотрудников, учитывая реальную угрозу жизни или здоровью, с которой они сталкиваются при выполнении своих служебных обязанностей.

На медицинское страхование сотрудников NMPD государство выделило 2,1 миллиона евро (ежегодно).