«Мой любимый Имант сегодня утром тихо ушёл в вечность. В глубокой скорби прошу помолиться, чтобы путь его душе был лёгким. По нему скорбят дочь Индра, внук Иварс, сын Карлис с женой Линдой и внуки Алисе, Аустра и Ритумс», — указала Вике-Фрейберга в записи в социальной сети X.

Mans mīļais Imants šorīt aizgāja baltā Dieva mierā mūžībā.

Dziļās sērās aizlūdzu, lai viņa dvēselei viegls ceļš.

Par viņu sēro meita Indra, mazdēls Ivars, dēls Kārlis ar sievu Lindu un mazbērniem Alisi, Austru un Ritumu. pic.twitter.com/bngQRYolFk — Vaira Vike-Freiberga (@VairaVF) January 1, 2026

Президент Латвии Эдгар Ринкевич выразил самые глубокие соболезнования Вайре Вике-Фрейберге и её семье в связи с уходом из жизни супруга Иманта Фрейбергса (1934–2026).

«Научная и общественная деятельность Иманта Фрейбергса на протяжении всей его жизни служила Латвии и прославляла её имя в мире. Интеллектуальный вклад Иманта Фрейбергса в цифровизацию латышских народных песен является непреходящей ценностью для сохранения латышского фольклора для будущих поколений. Выражаю самые глубокие соболезнования Вайре Вике-Фрейберге и семье в связи с уходом из жизни супруга и надёжной опоры — Иманта Фрейбергса», — говорится в соболезновании президента Латвии.

Фрейбергс родился 12 марта 1934 года в Валмиере. В 1944 году его семья вместе с отступающей немецкой армией покинула Латвию и в итоге оказалась в лагерях в Германии. В 1948 году переехали во Францию.

Согласно общедоступной информации, Фрейбергс и Вике-Фрейберга поженились 16 июня 1960 года.

Вике-Фрейберга занимала пост президента Латвии два срока — с 1999 по 2003 год и с 2003 по 2007 год.

Фрейбергс был специалистом в области компьютерных наук. Он работал в Квебекском университете в Монреале, где руководил программами обучения информатике, был профессором Университета Монпелье во Франции и Оксфордского университета в Англии, а также работал в Латвийском университете. Он также был президентом Латвийской ассоциации информационных технологий и телекоммуникаций.

Фрейбергс являлся членом Латвийской академии наук и был награждён орденом Трёх звёзд первой степени.