Сегодня, 1 января, скончался муж бывшего президента Латвии Вайры Вике-Фрейберги Имант Фрейбергс, сообщила Вике-Фрейберга в социальных сетях.
«Мой любимый Имант сегодня утром тихо ушёл в вечность. В глубокой скорби прошу помолиться, чтобы путь его душе был лёгким. По нему скорбят дочь Индра, внук Иварс, сын Карлис с женой Линдой и внуки Алисе, Аустра и Ритумс», — указала Вике-Фрейберга в записи в социальной сети X.
Mans mīļais Imants šorīt aizgāja baltā Dieva mierā mūžībā.— Vaira Vike-Freiberga (@VairaVF) January 1, 2026
Dziļās sērās aizlūdzu, lai viņa dvēselei viegls ceļš.
Par viņu sēro meita Indra, mazdēls Ivars, dēls Kārlis ar sievu Lindu un mazbērniem Alisi, Austru un Ritumu. pic.twitter.com/bngQRYolFk
Президент Латвии Эдгар Ринкевич выразил самые глубокие соболезнования Вайре Вике-Фрейберге и её семье в связи с уходом из жизни супруга Иманта Фрейбергса (1934–2026).
«Научная и общественная деятельность Иманта Фрейбергса на протяжении всей его жизни служила Латвии и прославляла её имя в мире. Интеллектуальный вклад Иманта Фрейбергса в цифровизацию латышских народных песен является непреходящей ценностью для сохранения латышского фольклора для будущих поколений. Выражаю самые глубокие соболезнования Вайре Вике-Фрейберге и семье в связи с уходом из жизни супруга и надёжной опоры — Иманта Фрейбергса», — говорится в соболезновании президента Латвии.
Фрейбергс родился 12 марта 1934 года в Валмиере. В 1944 году его семья вместе с отступающей немецкой армией покинула Латвию и в итоге оказалась в лагерях в Германии. В 1948 году переехали во Францию.
Согласно общедоступной информации, Фрейбергс и Вике-Фрейберга поженились 16 июня 1960 года.
Вике-Фрейберга занимала пост президента Латвии два срока — с 1999 по 2003 год и с 2003 по 2007 год.
Фрейбергс был специалистом в области компьютерных наук. Он работал в Квебекском университете в Монреале, где руководил программами обучения информатике, был профессором Университета Монпелье во Франции и Оксфордского университета в Англии, а также работал в Латвийском университете. Он также был президентом Латвийской ассоциации информационных технологий и телекоммуникаций.
Фрейбергс являлся членом Латвийской академии наук и был награждён орденом Трёх звёзд первой степени.
