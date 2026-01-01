Baltijas balss logotype
Умер муж экс-президента Вайры Вике-Фрейберги

Политика
Дата публикации: 01.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Умер муж экс-президента Вайры Вике-Фрейберги
ФОТО: LETA

Сегодня, 1 января, скончался муж бывшего президента Латвии Вайры Вике-Фрейберги Имант Фрейбергс, сообщила Вике-Фрейберга в социальных сетях.

«Мой любимый Имант сегодня утром тихо ушёл в вечность. В глубокой скорби прошу помолиться, чтобы путь его душе был лёгким. По нему скорбят дочь Индра, внук Иварс, сын Карлис с женой Линдой и внуки Алисе, Аустра и Ритумс», — указала Вике-Фрейберга в записи в социальной сети X.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич выразил самые глубокие соболезнования Вайре Вике-Фрейберге и её семье в связи с уходом из жизни супруга Иманта Фрейбергса (1934–2026).

«Научная и общественная деятельность Иманта Фрейбергса на протяжении всей его жизни служила Латвии и прославляла её имя в мире. Интеллектуальный вклад Иманта Фрейбергса в цифровизацию латышских народных песен является непреходящей ценностью для сохранения латышского фольклора для будущих поколений. Выражаю самые глубокие соболезнования Вайре Вике-Фрейберге и семье в связи с уходом из жизни супруга и надёжной опоры — Иманта Фрейбергса», — говорится в соболезновании президента Латвии.

Фрейбергс родился 12 марта 1934 года в Валмиере. В 1944 году его семья вместе с отступающей немецкой армией покинула Латвию и в итоге оказалась в лагерях в Германии. В 1948 году переехали во Францию.

Согласно общедоступной информации, Фрейбергс и Вике-Фрейберга поженились 16 июня 1960 года.

Вике-Фрейберга занимала пост президента Латвии два срока — с 1999 по 2003 год и с 2003 по 2007 год.

Фрейбергс был специалистом в области компьютерных наук. Он работал в Квебекском университете в Монреале, где руководил программами обучения информатике, был профессором Университета Монпелье во Франции и Оксфордского университета в Англии, а также работал в Латвийском университете. Он также был президентом Латвийской ассоциации информационных технологий и телекоммуникаций.

Фрейбергс являлся членом Латвийской академии наук и был награждён орденом Трёх звёзд первой степени.

Оставить комментарий

(5)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    2-го января

    Ну и что?

    3
    1
  • З
    Злой
    2-го января

    А кто такая Вайра и что это за мужчина на фото?

    23
    3
  • ПП
    Просто Прохожий
    1-го января

    Я конечно соболезную утрате, но. Два дня назад умерла мама нашего коллеги. Почему не пишите пр это?

    89
    4
  • АТД
    Аня Тейлор-Джой
    Просто Прохожий
    2-го января

    Так заплати и напишут

    1
    0
  • Д
    Добрый
    1-го января

    Царство небесное

    9
    58
Читать все комментарии

Видео