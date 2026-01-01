Лучший начальник планеты: после продажи компании миллиардер поделился прибылью с каждым работником. Владелец компании подарил 540 сотрудникам многотысячные бонусы после продажи бизнеса.

Каждый работник получил в среднем около €380 000 ( $443 000) - владелец разделил с коллективом 15% сделки.

Express cообщает, что владелец американской электротехнической компании Fibrebond Грэм Уокер после продажи бизнеса сделал то, что уже называют одним из самых щедрых жестов в истории корпоративного управления. 46-летний предприниматель распределил между всеми сотрудниками 15% от суммы сделки, в результате чего 540 работников получили рекордные бонусы.

В среднем каждый сотрудник получил примерно €380 000 или $443 000.

Компания Fibrebond, базирующаяся в штате Луизиана, была продана в этом году энергетическому гиганту Eaton за $1,7 млрд - это около €1,4 млрд или £1,2 млрд.

Вместо того чтобы оставить всю прибыль себе, Уокер решил лично отблагодарить коллектив, сыгравший ключевую роль в росте компании.

Fibrebond специализируется на производстве корпусов для электрического оборудования и, как отмечает The Wall Street Journal, в последние годы получила «вторую жизнь» благодаря бурному росту дата-центров, для которых компания начала активно выпускать продукцию.

Поступок Грэма Уокера вызвал широкий резонанс в деловых кругах и социальных сетях - многие пользователи уже назвали его «лучшим боссом в мире», а сам пример - редким напоминанием о том, что успех бизнеса может быть разделён с теми, кто создавал его годами.