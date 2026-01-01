Baltijas balss logotype
В новогоднюю ночь Таллин остался без воды: виновато редкое явление 1 3204

ЧП и криминал
Дата публикации: 01.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: В новогоднюю ночь Таллин остался без воды: виновато редкое явление

В новогоднюю ночь таллинцы не смогли принять ванну, помыть полы и попить чаю. В местном горводоканале Tallinna Vesi заявили, что причиной этому стало редкое погодное явление, пишет ERR.

"У Tallinna Vesi возникли проблемы еще 31 декабря утром, они попробовали их исправить и на некоторое время это удалось", - отметил вице-мэр Таллина Тийт Терик.

В итоге к вечеру вода начала полностью пропадать. Для больниц были задействованы резервные скважины. Но основной поток воды с озера Юлемисте почти полностью остановился.

Причиной тому стала комбинация похолодания и сильного ветра. В обычных условиях при морозе озеро покрывается ледяной коркой, и вода спокойно поступает в трубы. Но последние дни был сильный ветер, и лед не смог сформироваться, при этом температура воды начала падать ниже нуля и замерзать.

"Когда вода охлаждается ниже нуля градусов, то появляется такой эффект, который называется игольчатый лед (Frazil ice). Мелкие кристаллы льда, которые образуются в воде, между собой концентрируются и создают так называемую ледовую корку, когда они соприкасаются с другими предметами, например с металлом", - оправдывается исполнительный директор Tallinna Vesi Александр Тимофеев.

Иными словами, каша из холодной воды и льда облепила решетку канала забора воды. И уже вечером 31 декабря водолазам пришлось вручную сбивать лед.

"Толщина льда была 25 сантиметров, а через полчаса после того, как лед был очищен, камеры показали, что новый лед у нас появился. Эта процедура - очистка этих решеток - повторялась несколько раз до тех пор, пока кристаллизация льда не стала в канале меньше", - отметил Тимофеев.

К 8 часам утра 1 января водоснабжение было восстановлено в полном объеме. По словам представителя Tallinna Vesi, аналогичная проблема на их станции была почти 50 лет назад.

#климат #погода #технологии #Таллин #лед #вода
Оставить комментарий

(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    2-го января

    Правильно - ТАЛЛИНН!

    2
    6

Видео