Остающиеся в РФ немецкие фирмы не намерены уходить - опрос

В мире
Дата публикации: 01.01.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Остающиеся в РФ немецкие фирмы не намерены уходить - опрос
ФОТО: pixabay

Только 4% немецких компаний, продолжающих работать на российском рынке, планируют уйти с него. Об этом заявили в лоббистской организации "Германо-российская внешнеторговая палата". Она опросила бизнесменов из ФРГ в РФ.

Лишь 4% немецких компаний, продолжающих работать на российском рынке, планируют в будущем уйти с него. Об этом заявил агентству dpa Маттиас Шепп (Matthias Schepp) - председатель правления лоббистской организации "Германо-российская внешнеторговая палата". Она базируется в Москве и лоббирует интересы немецкого бизнеса в России. "Те, кто после четырех лет кровопролития и санкций все еще находятся здесь, в России, хотят выстоять", - цитирует dpa Шеппа в четверг, 1 января.

Организация провела опрос среди примерно 260 немецких предпринимателей в России. Руководители более чем половины из них заявили, что западные санкции наносят сильный или очень сильный ущерб российской экономике. Более половины респондентов ожидают негативного развития экономической ситуации в России в 2026 году. Они опасаются дальнейшего ужесточения санкций, если война в Украине не закончится.

"Однако 49% немецких компаний, работающих в России, также считают, что санкции наносят больше ущерба Германии, чем России", - отметил Шепп. Он считает, что немецкие и европейские политики недооценивают "устойчивость российской экономики", что приводит к "неверным расчетам".

Шепп: Немецкие активы в России продолжают расти

Палата оценивает активы бизнеса ФРГ в России в более чем 100 млрд евро. "Немецкие активы даже растут, потому что российские законы не позволяют выводить из страны прибыль в больших объемах", - отметил Шепп. Он считает, что эти активы нужно защищать и не позволить властям РФ их национализировать.

В октябре Шепп заявлял, что немецкие фирмы могут потерять более 100 млрд евро, если замороженные в Европе активы РФ передадут Украине . В этом случае Москва в ответ национализирует европейские, в частности, немецкие активы в России, спрогнозировал он. "То, что эти средства окажутся в казне Кремля, не отвечает интересам Германии и ее налогоплательщиков", - сделал вывод глава палаты.

В РФ продолжают работать около 2000 немецких компаний

В "Германо-российской внешнеторговой палате" состоят около 750 членов - это крупнейшая иностранная экономическая ассоциация в РФ. Согласно оценке палаты, всего в России продолжают работать около 2000 немецких фирм.

Читайте нас также:
#санкции #бизнес #внешняя торговля #экономика #Россия #Германия #опрос
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
