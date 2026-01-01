Часто встречающееся в ходе новогодних праздников вздутие живота может быть признаком тяжелых заболеваний, включая рак. «Безобидный» симптом назвал старший клинический консультант The Independent Pharmacy Дональд Грант, передает The Sun.

«У женщин этот симптом часто может быть признаком рака яичников, также может говорить о пищевой непереносимости или наличии опухолей», — сказал он.

По его словам, вздутие может указывать на дивертикулит или болезнь Крона. При этом данное состояние должно вызывать беспокойство только в том случае, если оно сохраняется на протяжении двух-трех недель.

