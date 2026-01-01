Baltijas balss logotype
Вздутие живота может быть признаком рака 0 666

Lifenews
Дата публикации: 01.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Вздутие живота может быть признаком рака
ФОТО: Unsplash

Врач назвал «безобидный» симптом рака.

Часто встречающееся в ходе новогодних праздников вздутие живота может быть признаком тяжелых заболеваний, включая рак. «Безобидный» симптом назвал старший клинический консультант The Independent Pharmacy Дональд Грант, передает The Sun.

«У женщин этот симптом часто может быть признаком рака яичников, также может говорить о пищевой непереносимости или наличии опухолей», — сказал он.

По его словам, вздутие может указывать на дивертикулит или болезнь Крона. При этом данное состояние должно вызывать беспокойство только в том случае, если оно сохраняется на протяжении двух-трех недель.

Ранее британские врачи назвали неочевидный симптом смертельно опасных болезней, прячущийся в утренних простынях. «Если вы регулярно просыпаетесь на мокрых простынях, следует обратиться к врачу», — уточнили врачи.

#медицина #врач #болезни #новости #рак #диагностика #живот #симптомы #здоровье
