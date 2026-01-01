С этого года в Латвии вступают в силу поправки к Закону об исполнении конфискации имущества, полученного преступным путём, которые устанавливают порядок в случаях, когда имущество смешано с законно полученными средствами.

До сих пор закон не предусматривал порядок исполнения решений о конфискации имущества лишь в той части, которая получена преступным путём. В связи с этим было необходимо решение для случаев, когда преступно полученные средства смешаны с законно полученными, например, в случае с недвижимым имуществом.

При исполнении решения о конфискации имущества, полученного преступным путём, задачей присяжного судебного исполнителя является отчуждение конфискованного имущества и направление полученных средств на возмещение ущерба, причинённого потерпевшим, а оставшуюся сумму перечислить в государственный бюджет.

В свою очередь, в случаях, когда законное и незаконное имущество смешаны, из средств, полученных от отчуждения имущества, в государственный бюджет будет перечисляться сумма в объёме преступно полученных средств, а оставшаяся часть будет признаваться законно полученными средствами.