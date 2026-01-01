В постсоветских странах Средней Азии поднимает голову национализм - все чаще чиновники обостряют вопрос языка. Теперь добрались и до живущих в стране китайских бизнесменов.

Председатель Госкомитета по национальной безопасности Киргизии (ГКНБ) Камчыбек Ташиев сделал замечание представителю китайской компании за его речь на русском языке и потребовал, чтобы тот выучил киргизский. Об этом сообщает Telegram-канал NewTimes.kz.

"Вам на киргизском языке ответить? Что, на русском? А почему на киргизском языке не научились еще говорить? Китайцы, двадцать лет здесь в Кыргызстане работаете! И че, по-кыргызски говорить не научились? Научитесь по-кыргызски!" - высказался чиновник Ташиев.

Чиновник отметил, что китайская компания China Road работает в стране уже 20 лет, и за такое время, по его мнению, ее сотрудник мог бы уже выучить киргизский язык.

Читайте по теме: Хватит жить как при СССР и говорить на русском! В Казахстане крепнет национализм