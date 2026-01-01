Baltijas balss logotype
«Почему говоришь на русском?!» Чиновник выругал китайца из-за русского языка 3 3080

Дата публикации: 01.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Почему говоришь на русском?!» Чиновник выругал китайца из-за русского языка

В постсоветских странах Средней Азии поднимает голову национализм - все чаще чиновники обостряют вопрос языка. Теперь добрались и до живущих в стране китайских бизнесменов.

Председатель Госкомитета по национальной безопасности Киргизии (ГКНБ) Камчыбек Ташиев сделал замечание представителю китайской компании за его речь на русском языке и потребовал, чтобы тот выучил киргизский. Об этом сообщает Telegram-канал NewTimes.kz.

"Вам на киргизском языке ответить? Что, на русском? А почему на киргизском языке не научились еще говорить? Китайцы, двадцать лет здесь в Кыргызстане работаете! И че, по-кыргызски говорить не научились? Научитесь по-кыргызски!" - высказался чиновник Ташиев.

Чиновник отметил, что китайская компания China Road работает в стране уже 20 лет, и за такое время, по его мнению, ее сотрудник мог бы уже выучить киргизский язык.

Читайте по теме: Хватит жить как при СССР и говорить на русском! В Казахстане крепнет национализм

#образование #бизнес #Киргизия #национализм #Китай #политика
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    1-го января

    нациозабоченные это всегда дегенераты. вместо мозга - кал

  • Д
    Добрый
    СМЕРШ СМЕРШ
    2-го января

    Наконец-то до тебя дошло,что в голове у жителей нацистской раши

  • A
    Aleks
    1-го января

    И в страны,где растет национализм и ненависть к русскому языку,Путин поставляет электроэнергию и газ по лешевке..Даже и сказать то нечего ..Только ещё больше убеждаешься,что русским Путин быть не может 😈👽

