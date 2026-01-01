Baltijas balss logotype
Назван прячущийся в утренних простынях симптом смертельной болезни

Lifenews
Дата публикации: 01.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Назван прячущийся в утренних простынях симптом смертельной болезни
ФОТО: Unsplash

Ночная потливость может быть симптомом рака почки или лейкемии.

Британские врачи назвали неочевидный симптом смертельно опасных болезней, прячущийся в утренних простынях. Об опасности ночной потливости пишет Mirror со ссылкой на специалистов Национальной службы здравоохранения Великобритании.

Специалисты подчеркнули, что большинство людей потеют ночью, и это нормально. «Однако если вы регулярно просыпаетесь на мокрых простынях, следует обратиться к врачу. Чрезмерная ночная потливость — это когда вы потеете так сильно, что пижама и постельное белье промокают насквозь, несмотря на то, что в помещении, где вы спите, прохладно», — уточнили врачи.

К чрезмерному потоотделению по ночам, по их словам, могут приводить рак почки, лейкемия, медуллярный рак щитовидной железы, лимфома Ходжкина, неходжкинская лимфома, рак костей и предстательной железы.

#медицина #Великобритания #врачи #болезни #рак #симптомы #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
