Исполнитель Шура, у которого отсутствие передних зубов стало визитной карточкой в 90-х, теперь регулярно посещает стоматолога и планирует в этом году провести девятую процедуру по их замене, чтобы соответствовать современным трендам.

В начале карьеры артист избегал кабинета дантиста из-за сильного страха перед врачами, а беззубая улыбка подчеркивала его эксцентричность, не вызывая необходимости в изменениях. Однако с возрастом банальный дискомфорт и желание обновить внешность взяли верх. К 2000-м годам он установил первые протезы, а с тех пор стал менять их как аксессуары, подстраиваясь под моду.

В подкасте «Без купюр» на YouTube Шура открыто поделился планами на предновогодний подарок себе — вставку новых, более широких и крупных зубов, соответствующих текущим веяниям. Он подчеркнул важность ухода за внешним видом, особенно за цветом резцов, и выразил крайнюю неприязнь к желтым зубам у людей, которые выступают на сцене.

Артист считает, что идеальная улыбка — обязательный элемент образа, и готов делиться деталями процедур без стеснения. В 2012 году он уверял прессу, что последние зубы установлены навсегда с использованием передовых технологий, но реальность оказалась иной — мода меняется, и он следует за ней. Шура отметил, что процедуры «безумно дорогие», но он находит спонсоров и не жалеет о расходах, поскольку главное — реакция зрителей.

Это интересно: Шура вынужден использовать отбеливающие капли для глаз, чтобы они не казались желтыми на фоне его белоснежных зубов. Капли жутко болезненные, но артист готов терпеть.

Тем временем тренды уже отходят от сверхбелого оттенка, напоминающего сантехнику, к натуральному, слегка желтому тону, как у Прохора Шаляпина, который в 2025 году потратил три миллиона рублей (30 000 евро) на снятие люминиров из-за насмешек над «фаянсовой» улыбкой. Но Шура, напротив, продолжает настаивать на абсоллютной белизне, как символе успеха.

Скандалы и выходки Шуры

Шура не раз становился героем телевизионных шоу, где делился яркими историями из жизни, полными эпатажа и самоиронии. В юности Шура участвовал в мелких кражах: срезал цветы и листья пальмы для букетов родственникам, а также продавал их.

Ностальгические моменты включали забавную историю о поездке за грибами на белом лимузине с друзьями в сапогах Dolce&Gabbana. Роскошный автомобиль напугал местных бабушек у дороги, которые, увидев его, хватали овощи и кричали «Бежим, Пугачева!», путая Шуру с Аллой Борисовной.

Другой курьез произошел после концерта на Рублевке ко Дню женщин: Шура проснулся в сугробе, полиция доставила его в отделение, где сокамерники-бомжи узнали звезду и запели «Твори добро» хором.

Здоровье артиста также стало темой эфиров: пережив инсульт и онкологию, он долго игнорировал врачей, но перед съемками прошел обследование, выявившее проблемы с желудком, пищеводом и печенью, и пообещал взяться за себя.

Семья и одиночество Шуры

Недавно артист узнал о рождении двоюродной внучки Эмилии от родственников по отцовской линии, с которыми не общался из-за их появления только после его славы, и это вызвало у него обиду, но также обещание наладить связь.

Также Шура раскрыл корни многолетнего конфликта с матерью и младшим братом Михаилом, длившегося около тридцати лет. Основной причиной стали отношения матери с новым партнером, бывшим заключенным, который проявлял агрессию и даже поднимал на нее руку, что Шура не смог простить. Натяжка усилилась после смерти бабушки, но со временем мать начала звонить и писать сыну каждое утро с пожеланиями удачного дня, что помогло восстановить теплоту. Но с братом, придерживающимся консервативных взглядов, общение у эпатажного певца редкое и поверхностное.

Несмотря на прошлые финансовые провалы, включая потерю элитной квартиры из-за мошенников, артист сейчас в стабильном положении: недавно купил дом в Подмосковье за 140 миллионов рублей (1,5 миллиона евро) и активно гастролирует. Однако личная жизнь остается источником грусти — Шура признается, что в погоне за деньгами и славой «ходил по головам», а теперь возвращается в пустой дом, видя в этом наказание за ошибки прошлого.