Ким Кэтролл, которую миллионы зрителей по всему миру помнят как неподражаемую Саманту Джонс из «Секса в большом городе», сделала важный шаг в личной жизни — актриса снова вышла замуж. Ее союз с 55-летним Расселом Томасом стал логичным продолжением почти десятилетних отношений, которые развивались вдали от лишнего внимания.

Пара предпочитала сохранять приватность, и даже их свадьба, прошедшая 4 декабря в Старой ратуше в Лондоне, отражала эту философию. На церемонии присутствовала лишь 12 самых близких друзей и родственников — никаких камер, вспышек и громких заявлений. 69-летняя Кэтролл выбрала элегантный белый костюм Dior, который гармонично сочетался с изысканной шляпой, созданной специально для нее дизайнером Филиппом Трейси. Жених остановился на классическом костюме Richard James. Первые фотографии торжества появились у издания People, которому молодожены доверили эксклюзив.

История их встречи вполне могла бы стать основой для романтического мини-сериала. Ким и Рассел познакомились в 2016 году на канале BBC, где он работал звукорежиссером. Актриса тогда находилась в Лондоне по рабочим делам, и, как позже признавалась, ничто не предвещало судьбоносного поворота. Их общение начиналось почти буднично — несколько непринужденных разговоров, пара совместных обедов. Они обменялись подписками в соцсетях, а затем Рассел решился написать ей личное сообщение.

«Очень современно и удивительно легко», — вспоминала Кэтролл. Несмотря на внимание прессы к личной жизни актрисы, пара предпочитала держать роман подальше от публичного поля. Они вместе появлялись на мероприятиях, но не стремились к демонстративности — спокойствие и конфиденциальность стали их негласным правилом. В интервью People Кэтролл однажды говорила, что рядом с Расселом чувствует себя полноценно и легко. Она отмечала его живость характера, отличное чувство юмора и, что уж скрывать, привлекательную внешность. Но главное — ему удавалось создавать ту атмосферу спокойствия и поддержки, которая особенно ценна в зрелых отношениях.

Постепенно виртуальный контакт перерос в более тесное общение, и он решился на смелый поступок — прилетел к ней в Ванкувер, хотя они почти не знали друг друга. Кэтролл позже рассказывала, что была впечатлена его решительностью, а сама встреча прошла настолько тепло, будто они были знакомы много лет. С тех пор их отношения развивались стремительно и гармонично.

В 2025 году актриса дала большое интервью The Times, где призналась, что за годы романа они провели много времени вместе, и что ей импонирует его свободолюбивый характер. «Он немного бунтарь — и это мне нравится», — говорила Ким, подчеркивая, что именно независимость и внутренняя сила привлекли ее в избраннике. Для Кэтролл это брак номер четыре. Ее путь к нынешнему счастью был непрост. Первый союз с Ларри Дэвисом длился всего два года — с 1977 по 1979-й. Затем последовал брак с Андре Дж. Лайоном, завершившийся в 1989 году. Ее третий муж, Марк Левинсон, был рядом с актрисой с 1998 по 2004 год. Каждый из этих этапов стал частью ее жизненного опыта, но именно отношения с Расселом, как признается актриса, привнесли в ее жизнь ощущение спокойствия и зрелой уверенности. Они научились уважать личное пространство друг друга, поддерживать профессиональные начинания и одновременно оставаться партнерами в самом глубоком смысле этого слова.

Тихая лондонская свадьба выглядит логичным продолжением их философии: без громких заявлений, но с большим внутренним смыслом. Ким Кэтролл оказалась в том периоде жизни, когда главное — не масштаб торжества, а человек, который стоит рядом. И, судя по тому, как тепло она говорит о Томасе, актриса действительно нашла того, с кем готова идти дальше — спокойно, уверенно и без излишней шумихи. Поклонники Кэтролл поспешили поздравить актрису и оставили десятки теплых комментариев под публикациями: «Как же приятно видеть Ким такой счастливой! Поздравляю молодоженов от всей души!», «Она выглядит потрясающе. Этот брак — лучшее, что могло с ней случиться», «Пусть их любовь только крепнет. Такие новости поднимают настроение!», «Ким — пример того, что счастью все возрасты покорны. Браво!», «Стильная, элегантная, сияющая. Какая же она прекрасная невеста», «Очень рад за нее! Рассел выглядит достойным мужчиной», «Вот это новость! Желаю им долгих лет вместе и побольше радости», «Тихая свадьба — это очень по-взрослому. Умница, Ким», «Кэтролл всегда была моей любимицей. Счастья ей и ее мужчине!», «Настоящая любовь приходит тогда, когда нужно. Поздравляю их обоих!»