Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В латвийском городе напомнили о необычной льготе, которая предоставляется пенсионерам 3 8329

Политика
Дата публикации: 08.12.2025
kasjauns.lv
Изображение к статье: В латвийском городе напомнили о необычной льготе, которая предоставляется пенсионерам

В Резекне, оказывается, пенсионеры могут торговать рождественскими елками без уплаты налога за уличную торговлю.

Плата за торговлю рождественскими елками в местах, оборудованных самоуправлением в Резекне, составляет 2,85 евро в месяц, предусмотрено в обязательных правилах «О муниципальном сборе за торговлю в общественных местах и проведении развлекательных мероприятий».

Организация торговли елками в общественных местах Резекне регулируется в соответствии с обязательными правилами самоуправления. Они предусматривают, что торговец должен заполнить заявление, в котором необходимо указать имя, фамилию и персональный код физического лица или регистрационный код налогоплательщика, адрес или название юридического лица и его регистрационный код, юридический адрес и контактный телефон. Нужно также выбрать предполагаемое место, время и срок торговли.

Исполнительный директор самоуправления в течение пяти рабочих дней оценивает заявление и принимает решение о выдаче разрешения или отказе, письменно информируя об этом заявителя.

Если решение положительное, торговец должен уплатить установленный самоуправлением сбор. Для торговли в специально оборудованных муниципальных местах — по адресам ул. Маскавас, 16, ул. Атмодас, 2, и ул. Латгалес, 54, — плата составляет 2,85 евро в месяц, а в других согласованных с самоуправлением местах торговли — четыре евро в день.

Самоуправление также напоминает, что от уплаты сбора за торговлю в общественных местах освобождены несколько групп жителей: неработающие пенсионеры, лица с первой и второй группой инвалидности, малообеспеченные и нуждающиеся лица, а также торговцы, зарегистрированные в Государственной службе доходов как плательщики патентной платы.

Самоуправление Резекне призывает торговцев своевременно оформить необходимые формальности и содействовать созданию рождественской атмосферы в городе, обеспечивая жителям возможность приобрести праздничную елку ближе к дому.

Читайте нас также:
#Резекне #налоги #пенсионеры #льготы #торговля #Латвия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
6
1
1
0
0
0

Оставить комментарий

(3)
  • lo gos
    lo gos
    8-го декабря

    а-ха-ха, Кто там ёлки покупают, интересно?!

    13
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    8-го декабря

    Все пять пенсионеров Резекне радостно воспользуются льготой! И попытаются продать ёлки всем десяти работающим и сотне госслужащих. "История успеха", блин...

    35
    2
  • Е
    Ехидный
    8-го декабря

    черной завистью завидую пенсионерам Резекне !!! на елках разбогатеют как арабские шейхи !!!

    37
    2
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Госконтроль раскритиковал работу министерств: даже мотивированные жители откладывают реновацию домов
Изображение к статье: Посол Аболтиня — неотъемлемая часть национальной элиты. Эксклюзив!
Изображение к статье: Пять бюджетных истин: что ждать латвийцам в году грядущем? Эксклюзив!
Изображение к статье: Теперь можно и помириться? Возможно, правящие передумали рушить нынешнее правительство Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Хватит!» Каллас пригрозила Китаю
В мире
Изображение к статье: Не стирай это в машинке: 6 неожиданных вещей, которые легко испортить
Люблю!
Изображение к статье: Подушка безопасности: сколько денег нужно иметь на черный день и как их накопить
Люблю!
Изображение к статье: Трамп раскрыл долг Зеленского перед США
В мире
Изображение к статье: Жители ледового континента могут гулять на свежем воздухе без вреда для здоровья. Иконка видео
Техно
1
Изображение к статье: Раскрыта жестокая правда о переработке пластика: как на самом деле выглядит этот процесс Иконка видео
Техно
Изображение к статье: «Хватит!» Каллас пригрозила Китаю
В мире
Изображение к статье: Не стирай это в машинке: 6 неожиданных вещей, которые легко испортить
Люблю!
Изображение к статье: Подушка безопасности: сколько денег нужно иметь на черный день и как их накопить
Люблю!

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео