В Резекне, оказывается, пенсионеры могут торговать рождественскими елками без уплаты налога за уличную торговлю.

Плата за торговлю рождественскими елками в местах, оборудованных самоуправлением в Резекне, составляет 2,85 евро в месяц, предусмотрено в обязательных правилах «О муниципальном сборе за торговлю в общественных местах и проведении развлекательных мероприятий».

Организация торговли елками в общественных местах Резекне регулируется в соответствии с обязательными правилами самоуправления. Они предусматривают, что торговец должен заполнить заявление, в котором необходимо указать имя, фамилию и персональный код физического лица или регистрационный код налогоплательщика, адрес или название юридического лица и его регистрационный код, юридический адрес и контактный телефон. Нужно также выбрать предполагаемое место, время и срок торговли.

Исполнительный директор самоуправления в течение пяти рабочих дней оценивает заявление и принимает решение о выдаче разрешения или отказе, письменно информируя об этом заявителя.

Если решение положительное, торговец должен уплатить установленный самоуправлением сбор. Для торговли в специально оборудованных муниципальных местах — по адресам ул. Маскавас, 16, ул. Атмодас, 2, и ул. Латгалес, 54, — плата составляет 2,85 евро в месяц, а в других согласованных с самоуправлением местах торговли — четыре евро в день.

Самоуправление также напоминает, что от уплаты сбора за торговлю в общественных местах освобождены несколько групп жителей: неработающие пенсионеры, лица с первой и второй группой инвалидности, малообеспеченные и нуждающиеся лица, а также торговцы, зарегистрированные в Государственной службе доходов как плательщики патентной платы.

Самоуправление Резекне призывает торговцев своевременно оформить необходимые формальности и содействовать созданию рождественской атмосферы в городе, обеспечивая жителям возможность приобрести праздничную елку ближе к дому.