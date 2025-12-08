"Если мы решим это делать, то делать нужно вместе", — так на этой неделе о демонтаже железнодорожных путей после встречи президентов стран Балтии высказался президент Эстонии Алар Карис. Политики в Латвии до сих пор уклоняются от конкретных заявлений по поводу сноса путей на приграничной территории, ссылаясь на необходимость оценок последствий для народного хозяйства. Главный аргумент — убытки для Латвийской железной дороги и портов. Между тем объёмы перевозимых грузов по железной дороге в Латвии снижаются уже пять лет подряд, как и число поездов, прибывающих из России и Беларуси, сообщает передача Nekā personīga (ТВ3).

Латвию с Россией соединяют две железнодорожные линии, обе проходят через Лудзенский край, который граничит с восточным соседом. Одна ветка — через Карсаву, вторая — через Зилупе. Ветка через Зилупе используется для грузоперевозок чаще всего.

В этом месте, примерно в 3,5 километрах от центра Зилупе, рельсы пересекают латвийско-российскую границу. Пока у политиков нет единого мнения о сносе путей, глава приграничного самоуправления говорит: если Национальные вооружённые силы (НВС) считают, что это нужно сделать, значит, так и нужно.

В крае ощущается, что жители осознают возможную угрозу и активно готовятся к так называемому часу X. У границы тихо и безлюдно. Железная дорога пересекает границу в низине между двумя невысокими холмами.

Насыпь проходит по болотистой местности. Это самый простой путь пересечения границы в округе — его используют и нелегалы, и контрабандисты. В нескольких километрах находится грунтовая дорога, ведущая в Россию, но она уже много лет не используется и со стороны России, по словам пограничников, по ней не проехать.

Путь ведёт в город Себеж, расположенный примерно в 30 километрах от границы, и далее на Москву. Пассажирское сообщение прекращено ещё в 2020 году, но ветка до сих пор используется для грузоперевозок.

Первый пункт контроля после пересечения границы — центр Зилупе, где поезда проверяют пограничники. Линия используется активно: в этом году границу тут пересекли 822 поезда — почти столько же, сколько и в прошлом году.

В Карсаве живут около 2000 человек. Через город проходит вторая железнодорожная линия в сторону России. Приграничная полоса заселена — вдоль дороги тянутся хутора. Обе стороны границы соединяет мост.

На этом участке граница по обе стороны на несколько километров проходит по реке, и железнодорожный мост — единственная точка пересечения. От центра Карсавы до моста — около получаса пешком.

Рельсы покрыты ржавчиной, видно, что движение здесь редкое. Пограничник подтверждает: последний раз поезд видел несколько дней назад. В этом году здесь границу пересекли 50 поездов — почти в пять раз меньше, чем в прошлом (242).

Лудза — одно из крупнейших приграничных самоуправлений. Внешняя граница с Россией здесь тянется более чем на 100 километров. В крае живут около 20 000 человек. Как уже рассказывала передача Nekā personīga, об опасности этих железнодорожных соединений предупреждали аналитики из США и Латвии.

"Эксперты, в том числе и Национальные вооружённые силы, оценивают, насколько быстро это можно будет реализовать, если возникнет угроза... Я не могу сказать, потому что у меня нет полной информации. Когда она у меня будет, тогда и смогу высказать объективное мнение. Но также нужно оценить, насколько значим транзит по железной дороге, какие поступления он даёт государству и какие возможны убытки", - говорит председатель Лудзенской краевой думы (СЗК) Эдгар Мекшс.

Nekā personīga: Может, у вас есть просто личное ощущение — стоит это делать или нет?

"Если Национальные вооружённые силы считают, что это необходимо, и что сохранение рельсов представляет угрозу, тогда это нужно делать", — сказал Мекшс.

Национальные вооружённые силы призвали к действиям и ликвидации рельсов, однако политики пока говорят уклончиво — необходимы заключения о влиянии решения на народное хозяйство. Четыре министерства и госбезопасности должны представить свои оценки правительству до конца года.

"Обсуждение этой темы вызвало определённый резонанс, но я ни в коем случае не считаю, что мы говорим о какой-то серьёзной угрозе, которую нельзя было бы преодолеть. Абсолютно точно — это не так. Поэтому, я думаю, общество нужно успокоить: ситуация, при которой противник может использовать эту инфраструктуру, маловероятна", - заверяет министр внутренних дел (Новое Единство) Рихард Козловскис.

NP: Почему вы в этом так уверены? Пример Украины довольно нагляден.

"Наша способность. Мы — страна-член НАТО со всеми вытекающими — как в плане разведки, так и наших возможностей", — заявил Козловскис.

Главный аргумент против демонтажа рельсов — то, что железная дорога соединяет Латвию с Центральной Азией, например, с Казахстаном. Её закрытие нанесло бы ущерб Латвийской железной дороге и портам. Как велико может быть влияние — пока неясно. Этим занимается Министерство сообщения.

"Это означает, что у нас останутся почти исключительно пассажирские перевозки по Латвии, поскольку внутренние перевозки составляют небольшой объём — около миллиона тонн в год, и там потенциал тоже невелик. Инфраструктурные расходы при этом в основном постоянные, - говорит государственный секретарь Министерства сообщения Андулис Жидков. - Понятно, что без государственной поддержки, которую предусматривают нормативные акты ЕС, система железных дорог Латвии сейчас не обходится. И потребность в этом составляет около 100 миллионов евро ежегодно уже сейчас".

За последние 10 лет объём перевозимых по железной дороге грузов сократился более чем в 7 раз — с 55,6 млн тонн в 2015 году до 8,5 млн тонн в этом году. В 2023 году почти половину грузов составляли российские, а теперь российские грузы — только четверть. Больше всего в этом году было ввезено кормов — около 0,5 млн тонн и зерновых продуктов — около 0,2 млн тонн.

Впервые в этом году по железной дороге больше всего перевезено грузов из стран Балтии. Пятая часть — товары из Центральной Азии, 11% — из Белоруссии.

Месяц назад правительство утвердило стратегию развития железных дорог. В распоряжении передачи Nekā personīga есть подготовленный два года назад проект, который так и не был рассмотрен Кабинетом министров. В нём оценивался также сценарий прекращения сообщения с Россией и Беларусью: тогда объём перевозимых грузов сократился бы до 3,8 млн тонн в год — примерно половина от нынешнего уровня.

NP: "Можно ли сказать, что мы сейчас приближаемся к такому сценарию?"

"Ситуация у нас не меняется так стремительно, но да, это нечто подобное. Уже сейчас в железнодорожной системе основные перевозки — пассажирские. Десять лет назад всё было наоборот — доминировали грузоперевозки. Сейчас и общественный транспорт, и пассажирские перевозки тоже нуждаются в господдержке. Отсюда и значительные бюджетные расходы. И здесь уже вопрос, что мы можем себе позволить в бюджете", — пояснил Жидков.

Руководители стран подчёркивают: демонтаж путей должен быть согласован между всеми балтийскими государствами. Этот вопрос президенты обсуждали на встрече, прошедшей на этой неделе. Конкретные решения пока не приняты.

"Конечно, Литва и Эстония находятся в иной ситуации по сравнению с Латвией, ведь у России есть сообщение с Центральной Азией и другими странами мира. Поэтому если мы и решим это делать, то только вместе. Это новая тема, и мы передали её для обсуждения и принятия решения нашим министрам", - указал ранее президент Эстонии Алар Карис.

"Конечно, мы очень заинтересованы в этой новой инициативе — демонтировать пути в восточном направлении. Думаю, это может стать частью антимобилизационных мер, ведь трудно себе представить, что мы продолжаем действовать по-старому, одновременно внедряя меры антимобильности", - добавил президент Литвы Гитанас Науседа.

У Латвии также есть железнодорожное сообщение с союзницей России — Беларусью. Путь проходит через посёлок Индра в Краславском крае. Интенсивность движения там тоже снижается — в этом году границу там пересекли 525 поездов — почти на 200 составов меньше, чем в прошлом году.

ТВ3