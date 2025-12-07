Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Сейме Латвии обсудили лишение гражданства и высылку нелояльных: что решили? 25 11380

Политика
Дата публикации: 07.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Сейме Латвии обсудили лишение гражданства и высылку нелояльных: что решили?

10 507 человек поставили свои подписи под данной петицией, размещенной на портале Manabalss.lv, и в соответствии с этим – Комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям, проголосовала за то, чтобы начать рассматривать – по существу. МИД массовых выдворений не боится – но есть нюансы.

Нюансы и дискуссии

Парламентский секретарь внешнеполитического ведомства Артем Уршульский указал депутатам, что уже сегодня высылки из Латвии подвержен ряд категорий лиц – но это иностранцы, нарушившие наше иммиграционное законодательство. «Имеющих силу актов достаточно, чтобы наказывать нелояльных государству лиц», – утверждает Уршульский. Тем не менее – «возможности для дискуссии есть».

Далее чиновник напомнил, что Латвия обязана выполнять международные акты гуманитарного характера. Лишение же гражданства суть «очень тяжелое вмешательство в права человека». Латвия в ответе перед соответственной Декларацией ООН, Конвенцией по сокращению лиц без гражданства и т.д.

«Во все эти большие документы включены вопросы лишения гражданства и недопустимости расширения числа апатридов (людей без гражданства)», – сказал парламентский секретарь.

Инета Пиляне, руководитель отдела гражданских и политических прав Бюро омбудсмена, назвала гражданство важнейшим правом человека: "Вопрос по себе чрезвычайно сложный, его нужно очень тщательно оценить. Если бы в Латвии имелись бы какие-то проблемы с преступлениями на почве нелояльности, кои не могли бы решить наши правоохранительные органы, то силовики обязательно бы обратились к законодателям".

Депутат Райвис Дзинтарс (Национальное объединение): "Иммиграционный закон сейчас находится в «открытом» состоянии, рассматривается в Комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции – и в него вполне можно что-то вписать и про расширение круга высылаемых из ЛР.

А что говорит закон?

Закон о гражданстве, между тем, имеет особую статью 24. Она так и называется «Лишение гражданства Латвии». Читаем!

«(1) гражданство Латвии лишается лица, если оно:

  1. получило гражданство другого государства без подачи упомянутого в частях второй и третьей статьи 23 настоящего закона заявления об отказе от гражданства Латвии и не утратило гражданства Латвии, если в случае лишения гражданства Латвии лицо не становится лицом без гражданства;

  2. без разрешения Кабинета Министров добровольно служит в вооруженных силах или военной организации какого-либо другого государства, за исключением случая, когда лицо служит в государственных вооруженных силах или военной организации страны-участницы Европейского Союза, страны-участницы Европейской ассоциации свободной торговли, страны-участницы Организации Североатлантического договора, Австралийского Союза, Федеративной Республики Бразилии, Новой Зеландии, Украины или в вооруженных силах или военной организации такого государства, с которым Латвийская Республика заключила договор о признании двойного гражданства, и в случае лишения гражданства Латвии лицо не становится лицом без гражданства;

  3. при подтверждении принадлежности к гражданству Латвии или при натурализации умышленно представило недостоверные сведения или умолчало о фактах, относящихся к условиям получения или восстановления гражданства Латвии;

  4. осуществляло деятельность, направленную на насильственное свержение государственной власти Латвийской Республики, публично призывало к насильственному свержению закрепленной Сатверсме Латвийской Республики государственной власти или насильственному изменению государственного строя, публично призывало к осуществлению или осуществлению организационных действий, направленных на ликвидацию государственной независимости Латвийской Республики, это констатировано решением суда и в случае лишения гражданства Латвии это лицо не становится лицом без гражданства;

  5. оказало существенную финансовую, материальную, пропагандистскую, технологическую или иного рода поддержку государствам или лицам, осуществлявшим действия, в том числе геноцид, преступление против мира, преступление против человечества, военное преступление, подрывающее или угрожающее территориальной целостности, суверенитету и независимости демократических государств или конституционному строю, или же если лицо само участвовало в осуществлении таких действий и в случае лишения гражданства Латвии это лицо не становится лицом без гражданства. 

Информация о том, что соответствующее лицо совершило какое-либо из упомянутых действий, предоставляется учреждениями государственной безопасности. Оспаривание и обжалование решения не приостанавливает его действие.

(2) лишение гражданства Латвии лица не затрагивает гражданство его супруга, детей или других членов семьи.

(3) В упомянутом в пункте 3 части первой настоящей статьи случае решение о лишении гражданства Латвии принимается, если не прошло более 10 лет после его получения или восстановления.

(4) Упомянутый в части третьей настоящей статьи 10-летний срок не распространяется на случаи, когда:

  1. лицо было осуждено за какое-либо из международных преступлений, упомянутых в статье 5 Устава Римского международного уголовного суда;

  2. лицо имеет гражданство государства, не упомянутого в пунктах 1, 2, 3 и 4 части первой статьи 9 настоящего Закона.

(5) Кабинет министров устанавливает ответственную структуру и порядок лишения ею лица гражданства Латвии. Лицо, лишенное гражданства Латвии решением уполномоченного начальником ответственной структуры должностного лица, может оспорить его путем подачи соответствующего заявления начальнику ответственной структуры. Решение начальника структуры лицо имеет право обжаловать в установленном Административно-процессуальным законом порядке».

...То есть, про все уже как бы прописано. Но, заметим, касается это только тех, кто получил еще одно гражданство. И, само собой, ни о какой высылке речи не идет. А это и есть самое важное, ведь образ вагонов, которые делают "ту-ту" на Восток, постоянно ласкает душу радикально настроенных патриотических сограждан в дискуссиях соцсетей. Потому, может, американские союзники в лице полномочного эксперта Пентагона Колина Смита, и посоветовали Латвии разобрать рельсы в РФ и РБ? Соблазнов меньше!

Читайте нас также:
#права человека #гражданство #Латвия #миграция #депортация #политика
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
Все статьи
35
1
3
2
0
6

Оставить комментарий

(25)
  • Л
    ЛайкаВаймуле
    7-го декабря

    Mr.FGJCNJK(У)....Ну и ладно. Не хотите- как хотите. Передаю вам сарказма- маразма ,- инвалида новой истории... Попробуйте вы заткнуть рот этому провокатору.

    1
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    ЛайкаВаймуле
    7-го декабря

    Спасибо конечно, но я никогда в своей жизни с провокаторами дела не имел и иметь не намерен! Я на Москачке родился и в курсе как поступали с провокаторами. Вдвоём берут за руки, каждый со своей стороны и с разбегу мордой об стенку.

    1
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    7-го декабря

    Латтоптуну и Сарказму - ребята обменяйтесь почтами и собачьтесь в своё удовольствие. Может быть это поможет вам не засерать постоянно обоюдные комменты?

    6
    2
  • Л
    ЛайкаВаймуле
    7-го декабря

    Сарказму - маразму...Ну я ж говорил, что ты парикмахерша - терпила. Любишь когда я тебя опускаю. И парировать ты пытаешься как отсталый в развитии ребёнок. Скудоумие и деградация- твой конёк. Глотай дружок...

    3
    4
  • Л
    ЛайкаВаймуле
    7-го декабря

    Сарказму- маразму...ты наверное парикмахерша, они обычно такие " политпросвещённые" , но только в обратную сторону...Для того и рождён- терпила, что бы тебя чмырить и похоже тебе это нравится, потому что ты как бумеранг , всё время возвращаешься за очередной порцией. Свой рот ты можешь не полоскать, главное держи его всегда открытым, на голове, ну тебе это знакомо...

    6
    3
  • С
    Сарказм
    ЛайкаВаймуле
    7-го декабря

    Чмырилка у тебя еще не отросла, одноклеточное. А по смыслу тебе кудахтнуть уже нечего, так что так и запишем - пи*дун-дерьмоед прогнал порожняк, накормлен по уши своим дерьмом и обтекает. Пачкай эфир дальше, грязноротик

    2
    6
  • Л
    ЛайкаВаймуле
    7-го декабря

    Сарказму- моразму. Ты грязь , под ногтями чернорабочего с жбаном, вместо головы, набитым жареным горошком. Латыши уже воевали там до введения поправок, лошара ты петушиная.

    9
    4
  • С
    Сарказм
    ЛайкаВаймуле
    7-го декабря

    Ротик пойди помой, уж больно он у тебя попользованный и грязный, воняет даже когда ты его держишь закрытым. И запомни, инфузория раз поймали на вранье и тупости, жуй дерьмо молча и и постарайся в следующий раз не нести чушь ,в которой ты ни черта не понимаешь. Что же касается твоего высера по смыслу, то до изменения закона участие в чужих вооруженных конфликтах могла вызвать правовые последствия, поэтому такие случаи практически не попадали в публичное поле (если попадали, то обычно в случае гибели, когда лишать гражданства уже несколько тупо). Не говоря уже о сложности доказывания (очевидно, что ни сам фигурант, ни официальные органы Украины в данном случае такую информацию не раскрывали).

    2
    9
  • С
    Сарказм
    7-го декабря

    Тов. Кабановс не надоело воду в ступе-то толочь? 15 раз было сказано и повторено, что место этой инициативе - в мусорном ящике и ничего похожего не будет. Но, нет каждый почес пятки, связанный с ней,удостаивается пространного обзора, где рассказывается одно и то же, и точно также местная вата по вызову бурлит дерьмом, копипе . Кураторы настаивают?

    3
    15
  • С
    Сарказм
    Сарказм
    7-го декабря

    ...копипейстя свои глупости..

    3
    13
  • Л
    ЛайкаВаймуле
    Сарказм
    7-го декабря

    Что ты из штанов вечно выпригиваешь? Твои выводы основанные на собственном слабоумии , не имеют никакого отношения к действительности. Твоя задача- слушать и исполнять. Примкни к саду. И реже заглядывай в интернет, такому недоумку как ты , это не помогает.

    10
    2
  • С
    Сарказм
    Сарказм
    7-го декабря

    Убогий, задачи ты своему анусу ставь, когда штаны испачкаешь ненароком. И твои микроскопические жалкие высеры - это вообще последнее, что я буду учитывать при высказывании своего мнения. Так что накати галаперидольчику, прими ежедневную дозу солвьева пополам с боярой и успокойся, а то санитары уже заскучали.

    1
    13
  • Л
    ЛайкаВаймуле
    7-го декабря

    Удивляет ещё то, что всегда найдётся более 10 тысяч человек, не способных мыслить и готовых проголосовать за идиотскую инициативу...

    56
    3
  • Л
    ЛайкаВаймуле
    7-го декабря

    "...без разрешения Кабинета Министров добровольно служит в вооруженных силах или военной организации какого-либо другого государства, за исключением случая, когда лицо служит в государственных вооруженных силах или военной организации страны-участницы Европейского Союза". Что подчёркивает, что Латвийские законы- фуфло , которое не выполняется. С начала войну в Украине, некоторые латыши отправились воевать, совершенно этого не скрывая, а даже выставляя себя на показ. Ну и почему их не лишили гражданства? Украина- не страна участница Европейского союза.

    54
    3
  • С
    Сарказм
    ЛайкаВаймуле
    7-го декабря

    Потому что, идиотик, они получили разрешение (поправки в закон "О национальной безопасности" от 01.03.2022), соблюдая определенную процедуру и с нектороыми ограничениями. Так что фуфло - у тебя в отсутствии мозгов и невежестве

    2
    22
  • ДП
    Дарья Павловна
    7-го декабря

    В советской России тоже такое практиковалось в массовом порядке. И даже в СССР, жёстко критикуемом Латвией , но это уже были единичные случаи.

    19
    6
  • ДП
    Дарья Павловна
    7-го декабря

    Однажды в Германии это все тоже начиналось сначала с инициативной группы. Гражданства начали лишить и высылать из страны, когда эта группа стабильно взяла власть.

    49
    5
  • ДП
    Дарья Павловна
    7-го декабря

    Ну сколько можно! Ничем таким премьерка не зарабатывала. Там была совершенно другая девица , да, в какой-то мере на нее похожая. Но точно не она. Я разбиралась. А наши ухватились за это небольшое сходство, как за спасательный круг. Ща, закидают дизлайками.

    11
    32
  • Е
    Ехидный
    Дарья Павловна
    7-го декабря

    или она шапку украла , или у нее !!!

    23
    3
  • Мп
    Мимо проходил
    Дарья Павловна
    7-го декабря

    То есть в экскортницах криминального авторитета Клопа она не ходила? Ну-ну...

    12
    5
  • ДП
    Дарья Павловна
    Дарья Павловна
    7-го декабря

    Мимопроходящий! Есть какие-то конкретные доки, что ходила, кроме фантазий населения?

    2
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    Дарья Павловна
    7-го декабря

    Ну конечно, Дарья Павловна! Ведь Клоп, как образцовый вор в законе, исправно документировал всё, с собой связанное, и ежегодно сдавал в органы внутренних дел! :)

    1
    0
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    7-го декабря

    Хорошо еще, не все в Брюсселе в курсе, чем наша премьерка зарабатывала! -- Да в курсе они, в курсе! Но что делать, если других нет?

    37
    5
  • JB
    Janis Berzin
    7-го декабря

    "Лишение же гражданства суть «очень тяжелое вмешательство в права человека». Латвия в ответе перед соответственной Декларацией ООН, Конвенцией по сокращению лиц без гражданства и т.д." - поэтому это государство при своём образовании ввело систему апартеида, сделав лишенцами более 30 процентов населения? 35 лет вам было плевать на все конвенции, а сейчас вдруг про них вспомнили?

    112
    4
  • Мп
    Мимо проходил
    Janis Berzin
    7-го декабря

    Сейчас правящим кровь из носу необходимо прогнкться перед мировым мнением - "мы свои, мы буржуинские". Не секрет ведь, что на нашу власть до сих пор даже в Америке порой смотрят как на стадо бабуинов, по недосмотру одевшихся в людскую одежду. А после выползания в мировую политику таких представителей прибалтов, Как Кая Каллас или Байба Браже, так и вообще чуть не в лицо прислугой называют и с домашними животными сравнивают. Хорошо еще, не все в Брюсселе в курсе, чем наша премьерка зарабатывала! :)

    89
    6
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Изображение к статье: Латвии лучше второй пенсионный уровень не трогать - эксперт
Изображение к статье: Глава ЦИК Звиедрис задекларировал квартиру и два авто. Что еще у него есть?
Изображение к статье: «В одном поезде - сотни солдат»: эксперт смоделировал, как россияне могут использовать наши рельсы

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Экономика Латвии поднимает голову: ВВП республики выглядит бодрячком Эксклюзив!
Бизнес
Изображение к статье: Специалисты призывают не наказывать собак за поедание фекалий
В мире животных
Изображение к статье: Как вырастить зеленый лук в домашних условиях зимой с помощью пластиковых бутылок
Дом и сад
1
Изображение к статье: Его настоящее имя - Александр Владимирович Медведев. Иконка видео
Lifenews
2
Изображение к статье: Урожай удался на славу: сбор зерна в мире впервые превысит 3 млрд тонн
Бизнес
Изображение к статье: «Раздвигая» потолки зарплат
Политика
Изображение к статье: Экономика Латвии поднимает голову: ВВП республики выглядит бодрячком Эксклюзив!
Бизнес
Изображение к статье: Специалисты призывают не наказывать собак за поедание фекалий
В мире животных
Изображение к статье: Как вырастить зеленый лук в домашних условиях зимой с помощью пластиковых бутылок
Дом и сад
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео