10 507 человек поставили свои подписи под данной петицией, размещенной на портале Manabalss.lv, и в соответствии с этим – Комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям, проголосовала за то, чтобы начать рассматривать – по существу. МИД массовых выдворений не боится – но есть нюансы.

Нюансы и дискуссии

Парламентский секретарь внешнеполитического ведомства Артем Уршульский указал депутатам, что уже сегодня высылки из Латвии подвержен ряд категорий лиц – но это иностранцы, нарушившие наше иммиграционное законодательство. «Имеющих силу актов достаточно, чтобы наказывать нелояльных государству лиц», – утверждает Уршульский. Тем не менее – «возможности для дискуссии есть».

Далее чиновник напомнил, что Латвия обязана выполнять международные акты гуманитарного характера. Лишение же гражданства суть «очень тяжелое вмешательство в права человека». Латвия в ответе перед соответственной Декларацией ООН, Конвенцией по сокращению лиц без гражданства и т.д.

«Во все эти большие документы включены вопросы лишения гражданства и недопустимости расширения числа апатридов (людей без гражданства)», – сказал парламентский секретарь.

Инета Пиляне, руководитель отдела гражданских и политических прав Бюро омбудсмена, назвала гражданство важнейшим правом человека: "Вопрос по себе чрезвычайно сложный, его нужно очень тщательно оценить. Если бы в Латвии имелись бы какие-то проблемы с преступлениями на почве нелояльности, кои не могли бы решить наши правоохранительные органы, то силовики обязательно бы обратились к законодателям".

Депутат Райвис Дзинтарс (Национальное объединение): "Иммиграционный закон сейчас находится в «открытом» состоянии, рассматривается в Комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции – и в него вполне можно что-то вписать и про расширение круга высылаемых из ЛР.

А что говорит закон?

Закон о гражданстве, между тем, имеет особую статью 24. Она так и называется «Лишение гражданства Латвии». Читаем!

«(1) гражданство Латвии лишается лица, если оно:

получило гражданство другого государства без подачи упомянутого в частях второй и третьей статьи 23 настоящего закона заявления об отказе от гражданства Латвии и не утратило гражданства Латвии, если в случае лишения гражданства Латвии лицо не становится лицом без гражданства; без разрешения Кабинета Министров добровольно служит в вооруженных силах или военной организации какого-либо другого государства, за исключением случая, когда лицо служит в государственных вооруженных силах или военной организации страны-участницы Европейского Союза, страны-участницы Европейской ассоциации свободной торговли, страны-участницы Организации Североатлантического договора, Австралийского Союза, Федеративной Республики Бразилии, Новой Зеландии, Украины или в вооруженных силах или военной организации такого государства, с которым Латвийская Республика заключила договор о признании двойного гражданства, и в случае лишения гражданства Латвии лицо не становится лицом без гражданства; при подтверждении принадлежности к гражданству Латвии или при натурализации умышленно представило недостоверные сведения или умолчало о фактах, относящихся к условиям получения или восстановления гражданства Латвии; осуществляло деятельность, направленную на насильственное свержение государственной власти Латвийской Республики, публично призывало к насильственному свержению закрепленной Сатверсме Латвийской Республики государственной власти или насильственному изменению государственного строя, публично призывало к осуществлению или осуществлению организационных действий, направленных на ликвидацию государственной независимости Латвийской Республики, это констатировано решением суда и в случае лишения гражданства Латвии это лицо не становится лицом без гражданства; оказало существенную финансовую, материальную, пропагандистскую, технологическую или иного рода поддержку государствам или лицам, осуществлявшим действия, в том числе геноцид, преступление против мира, преступление против человечества, военное преступление, подрывающее или угрожающее территориальной целостности, суверенитету и независимости демократических государств или конституционному строю, или же если лицо само участвовало в осуществлении таких действий и в случае лишения гражданства Латвии это лицо не становится лицом без гражданства.

Информация о том, что соответствующее лицо совершило какое-либо из упомянутых действий, предоставляется учреждениями государственной безопасности. Оспаривание и обжалование решения не приостанавливает его действие.

(2) лишение гражданства Латвии лица не затрагивает гражданство его супруга, детей или других членов семьи.

(3) В упомянутом в пункте 3 части первой настоящей статьи случае решение о лишении гражданства Латвии принимается, если не прошло более 10 лет после его получения или восстановления.

(4) Упомянутый в части третьей настоящей статьи 10-летний срок не распространяется на случаи, когда:

лицо было осуждено за какое-либо из международных преступлений, упомянутых в статье 5 Устава Римского международного уголовного суда; лицо имеет гражданство государства, не упомянутого в пунктах 1, 2, 3 и 4 части первой статьи 9 настоящего Закона.

(5) Кабинет министров устанавливает ответственную структуру и порядок лишения ею лица гражданства Латвии. Лицо, лишенное гражданства Латвии решением уполномоченного начальником ответственной структуры должностного лица, может оспорить его путем подачи соответствующего заявления начальнику ответственной структуры. Решение начальника структуры лицо имеет право обжаловать в установленном Административно-процессуальным законом порядке».

...То есть, про все уже как бы прописано. Но, заметим, касается это только тех, кто получил еще одно гражданство. И, само собой, ни о какой высылке речи не идет. А это и есть самое важное, ведь образ вагонов, которые делают "ту-ту" на Восток, постоянно ласкает душу радикально настроенных патриотических сограждан в дискуссиях соцсетей. Потому, может, американские союзники в лице полномочного эксперта Пентагона Колина Смита, и посоветовали Латвии разобрать рельсы в РФ и РБ? Соблазнов меньше!