Медведев выиграл у Алькараса и встретится с Синнером в финале турнира в Индиан-Уэллсе 0 111

Спорт
Дата публикации: 15.03.2026
BB.LV
Российский теннисист Даниил Медведев победил испанца Карлоса Алькараса в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе — 6:3, 7:6 (7:3).

Встреча продолжалась 1 час 38 минут. 30-летний россиянин (11-е место в мировом рейтинге) выполнил 4 эйса, не допустил двойных ошибок и реализовал 2 из 2 брейк-поинтов. На счету его 22-летнего соперника (1-я ракетка мира) 2 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-поинт (из 5).

В финале турнира Медведев сыграет с Янником Синнером, который в полуфинальном матче победил немца Александра Зверева. Даниил Медведев.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 9 415 725 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Даниил Медведев (Россия, 11) — Карлос Алькарас (Испания, 1) — 6:3, 7:6 (7:3)

#теннис #спорт #рейтинг
