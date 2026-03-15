Майонез — универсальный соус, который способен сделать вкуснее и питательнее любое блюдо. Многие хозяйки предпочитают готовить майонез дома, но получается не у всех. Масса то расслаивается, то не густеет. Как избежать этих ошибок, рассказал испанский шеф-повар Жорди Круз.
По словам кулинарного эксперта, ингредиенты для майонеза в классическом рецепте всегда одни и те же:
куриное яйцо
растительное масло (подсолнечное или оливковое)
соль
лимонный сок или уксус
Но почему тогда у кого-то получается густой стабильный майонез, а у кого-то жидкий соус, хотя готовят все из одних и тех же ингредиентов? Все дело в порядке их добавления и правильной подготовке, сказал повар изданию Hola.
Ингредиенты для майонеза:
яйцо куриное — 1 шт
растительное масло — 200 мл
лимонный сок или уксус — 15 мл
соль — 5 г
Процесс приготовления домашнего майонеза
Сначала убедитесь, что емкость блендера сухая и чистая. Только после отправляйте в блендер куриное яйцо, соль, лимонный уксус. Затем очень аккуратно вливайте растительное масло, старайтесь сделать так, чтобы оно стекало по стенке стакана блендера, так масло останется сверху и не смешается с остальными ингредиентами.
Пошаговый процесс взбивания
Погрузите в массу блендер, практически опустив насадку к самому дну. Важно убедиться, что под ней нет воздушных пузырей.
Включите блендер на низкую или среднюю скорость и начните взбивать массу, не отрывая насадку от дна. Масса постепенно станет белой и начнет густеть.
Когда нижняя часть смеси загустеет до нужной консистенции, медленно поднимайте блендер вверх. Движения должны быть плавными и неторопливыми, в противном случае, масса расслоится.
Когда майонез достигнет нужно консистенции, попробуйте его на вкус. При необходимости добавьте еще соли или лимонного сока.
Подготовка ингредиентов
Еще несколько важных факторов, благодаря которым соус получится однородным и не расслоится.
Куриные яйца должны быть комнатной температуры, перед приготовлением оставьте их на 20 минут при комнатной температуре
Обеспечьте стабильность миксера: не двигайте насадку, не перемещайте прибор, пока не сформируется стабильная эмульсия
Погружайте блендер в чашу так, чтобы под ней не оставалось пузырей воздуха
Как спасти жидкий домашний майонез
Если вы приготовили майонез, но его консистенция слишком жидкая или расслоилась, то ситуацию можно спасти. Добавьте в смесь еще одно куриное яйцо и 15 мл воды, а затем аккуратно взбейте.
