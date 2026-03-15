Еще один стратегически важный пролив пригрозили перекрыть 0 433

В мире
Дата публикации: 15.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Еще один стратегически важный пролив пригрозили перекрыть
ФОТО: Global Look Press

Йеменские хуситы угрожают США перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив.

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) рассматривает возможность блокировки Баб-эль-Мандебского пролива в случае принятия решения о вступлении в конфликт на стороне Ирана. Об этом заявил высокопоставленный военный командир Абед ат-Таур, пишет PressTV.

«Как только будет принято решение о вмешательстве, первой мерой может стать официальное объявление морской блокады против США и Израиля. Торговые суда и военные корабли, включая авианосцы, следующие в сторону американских территорий ... будут остановлены», — цитирует его слова агентство.

Ат-Таур также не исключил полного закрытия Баб-эль-Мандебского пролива для всех судов, направляющихся к побережью Израиля.

Ранее хуситы уже блокировали проход израильских и связанных с Израилем судов в Красном море в знак солидарности с палестинцами в секторе Газа.

Баб-эль-Мандебский пролив имеет большое экономическое и стратегическое значение, так как через него пролегает путь из Европы в Восточную и Южную Азию, а также Австралию.

#Иран #США #геополитика #Йемен
