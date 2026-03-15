«Манчестер Юнайтед» назвал имена пяти игроков, которых готов продать

Спорт
Дата публикации: 15.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Манчестер Юнайтед» назвал имена пяти игроков, которых готов продать

«Манчестер Юнайтед» готов рассмотреть предложения по пяти футболистам, которые были приобретены в период работы нидерландского тренера Эрика тен Хага (2022-2024 годы).

Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, клуб намерен продать нападающих Расмуса Хойлунда и Джошуа Зиркзее, полузащитников Мануэля Угарте и Мэйсона Маунта, а также вратаря Андре Онана. Подчёркивается, что в общей сложности «Манчестер Юнайтед» потратил на трансферы перечисленных футболистов £ 250 млн (€ 287,5 млн).

«Красные дьяволы» ожидают летом масштабную кампанию по подписанию новых игроков. Манкунианцы хотят приобрести полузащитника, вингера, левого защитника и центрального защитника.

