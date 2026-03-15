Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Атласный шалашник: птица с удивительными фиолетовыми глазами

В мире животных
Дата публикации: 15.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Атласный шалашник: птица с удивительными фиолетовыми глазами

Птица атласный шалашник — единственное известное дикое животное с поразительно фиолетовыми глазами, и этот цвет играет важную роль в его брачном поведении.

Обитающий во влажных лесах восточной Австралии, этот вид обязан своим названием (violaceus) блестящему фиолетовому оперению самцов, которое они приобретают лишь к 5–7 годам, сменяя ювенильную зелёно-коричневую окраску.

Самки и молодые особи остаются невзрачными. Зрелые самцы большую часть года проводят в одиночестве, чтобы в сезон размножения поразить самок сложным ритуалом. Самец строит из веток беседку с двумя параллельными стенами и украшает её ярко-синими предметами — от лепестков и ракушек до пластиковых крышек.

При появлении самки он исполняет танец и демонстрирует свои фиолетовые глаза и перья, которые служат честным сигналом здоровья и генетического качества: считается, что столь яркий признак требует хорошей физической формы. Самка, оценив представление, уходит строить гнездо и насиживать 1–3 крупных яйца в одиночку.

Хотя у других птиц встречаются красные, жёлтые или разноцветные глаза, насыщенный фиолетовый цвет радужки у шалашника остаётся уникальным явлением в мире фауны.

Читайте нас также:
#Австралия #природа #птицы #биология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео