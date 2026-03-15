Птица атласный шалашник — единственное известное дикое животное с поразительно фиолетовыми глазами, и этот цвет играет важную роль в его брачном поведении.

Обитающий во влажных лесах восточной Австралии, этот вид обязан своим названием (violaceus) блестящему фиолетовому оперению самцов, которое они приобретают лишь к 5–7 годам, сменяя ювенильную зелёно-коричневую окраску.

Самки и молодые особи остаются невзрачными. Зрелые самцы большую часть года проводят в одиночестве, чтобы в сезон размножения поразить самок сложным ритуалом. Самец строит из веток беседку с двумя параллельными стенами и украшает её ярко-синими предметами — от лепестков и ракушек до пластиковых крышек.

При появлении самки он исполняет танец и демонстрирует свои фиолетовые глаза и перья, которые служат честным сигналом здоровья и генетического качества: считается, что столь яркий признак требует хорошей физической формы. Самка, оценив представление, уходит строить гнездо и насиживать 1–3 крупных яйца в одиночку.

Хотя у других птиц встречаются красные, жёлтые или разноцветные глаза, насыщенный фиолетовый цвет радужки у шалашника остаётся уникальным явлением в мире фауны.