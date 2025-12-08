Baltijas balss logotype
Глава CSDD: даже конфискации не останавливают пьяных водителей 0 851

ЧП и криминал
Дата публикации: 08.12.2025
tv24
Изображение к статье: Глава CSDD: даже конфискации не останавливают пьяных водителей

В передаче "Uz līnijas" на TV24 зритель задал резонансный вопрос: почему водители, задержанные за управление автомобилем в состоянии опьянения, в итоге все равно могут восстановить свои права?

На этот вопрос ответил председатель правления CSDD Айвар Аксенокс, подробно объяснив, какие условия действуют для возвращения прав и как государство пытается защитить других участников дорожного движения.

По словам Аксенокса, водительские права изымаются при абсолютно любом уровне алкогольного опьянения. Минимальный срок лишения составляет полгода — это касается новичков со стажем менее двух лет, если у них выявлено от 0,2 до 0,5 промилле.

Если же концентрация алкоголя выше, срок лишения может достигать от трёх до пяти лет. Но даже после этого срока права автоматически не возвращаются. Аксенокс подчёркивает: права никто просто так назад не выдает. После окончания срока наказания водителю приходится фактически начинать все с нуля:

проходить специальный воспитательный курс; проходить медицинскую комиссию;

только затем сдавать экзамены как при первичном получении прав.

При этом Аксенокс признает серьёзную проблему: даже конфискация автомобилей не останавливает некоторых водителей. «Несмотря на то что машины конфискуют, водители продолжают ездить в нетрезвом состоянии. Они неисправимы, и ничто на них не действует», — говорит он.

#CSDD
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
